محمد المري لـ«البيان»: «السجادة الحمراء» إنجاز يفتح آفاقاً جديدة للريادة العالمية





أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، في تصريح للبيان على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة دبي الأفعال، أن فوز مشروع «السجادة الحمراء» بجائزة «دبي للأفعال» في دورتها الأولى يمثل مصدر فخر واعتزاز، ومحطة مهمة تعكس ما وصلت إليه دبي من مستويات متقدمة في ابتكار المبادرات النوعية وصناعة نماذج عمل تتجاوز حدودها إلى العالم، مشيراً إلى أن الأصداء العالمية التي حققها المشروع تجسد قيمة الأفكار التي تتحول إلى إنجازات ملموسة وتجارب استثنائية.

وتقدم معاليه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعمه اللامحدود، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه المتواصل، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التميز والابتكار وتحقيق إنجازات نوعية تواكب طموحات دبي.

نماذج يُحتذى بها

وقال معالي الفريق محمد المري، إن الفوز بالجائزة لا يمثل تكريماً للجهود المبذولة فحسب، بل يحمل فرق العمل مسؤولية أكبر لمواصلة البحث عن أفكار ومشاريع جديدة واستثنائية، مشدداً على أهمية دور فرق استشراف المستقبل والبحث في تطوير مبادرات غير تقليدية تواكب المتغيرات وتستبق التحديات.

وأضاف: «نحن لا نطلق مشاريع استنساخية، نحن نطلق مشاريع تُستنسخ للعالم»، في تأكيد على النهج الذي تتبناه دبي في صناعة التجارب الرائدة، والانتقال من الاستفادة من النماذج العالمية إلى تقديم ابتكارات تصبح مرجعاً وتجارب ملهمة للمدن والمؤسسات حول العالم.

وأشار إلى أن هذا الفوز يشكل دافعاً لمضاعفة الجهود والعمل على إطلاق مشاريع أكثر تميزاً، مؤكداً أن سقف الطموحات لا يتوقف عند إنجاز أو جائزة، وإنما يرتفع باستمرار نحو قمم جديدة من الريادة والابتكار.

تجربة رائدة

وفي السياق ذاته، أكد معاليه أن المسافرين عبر مطارات دبي يحظون بتجربة استثنائية متكاملة، بفضل منظومة الخدمات المتطورة التي تقدمها مختلف الجهات، بدءاً من خدمات الجوازات والجمارك، مروراً بالأسواق الحرة، وصولاً إلى خدمات استرداد ضريبة القيمة المضافة، ضمن بيئة تعتمد على الحلول الذكية وسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

وأوضح أن ما تحقق في قطاع السفر والمطارات تجاوز مفهوم تقديم الخدمات التقليدية، ليصل إلى مستوى متقدم من التميز يصعب الوصول إليه، مشيراً إلى أن هذا المستوى هو ثمرة رؤية قيادية تؤمن بأن التطوير المستمر لا يتوقف، وأن كل إنجاز يمثل نقطة انطلاق نحو إنجاز أكبر.

ولفت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يواصل توفير كل أشكال الدعم والتمكين، ويحفز فرق العمل باستمرار على مواصلة الإنجاز والبحث عما يمكن تقديمه مستقبلاً، بما يعزز مكانة دبي وتنافسيتها العالمية.

وأشار معالي الفريق محمد المري إلى أن التميز الذي تحتفي به جائزة «دبي للأفعال» ليس أمراً سهلاً، بل هو حصيلة عمل استثنائي وجهود متواصلة، وأن الوصول إلى منصتها يتطلب أن تكون المشاريع متميزة ونادرة في أثرها وقيمتها، بما يرسخ ثقافة الإنجاز ويجعل من الطموح والعمل والابتكار نهجاً دائماً في دبي.