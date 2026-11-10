إصدارات خليجية في «الشارقة للكتاب» ترسم ملامح تطوير تعليم العربية



من تنمية المهارات اللغوية إلى توظيف التقنيات الحديثة في التدريس يضع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج قضايا تعليم العربية في صدارة مشاركته في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، من خلال مجموعة من الإصدارات العلمية والتربوية المتخصصة التي تعرض جوانب من العمل الخليجي المشترك لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.

تنوع

ويعرض المركز إصداراته ضمن جناح مخصص لمنشورات مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته في المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة واسعة من دور النشر والمؤسسات الثقافية والعلمية والتربوية من مختلف دول العالم. ويضم الجناح، إلى جانب منشورات المركز، مجموعة من إصدارات المكتب وأجهزته، بما يتيح للزوار الاطلاع على جانب من إنتاجها في مجالات التربية والتعليم والتعرّف إلى موقع تعليم العربية ضمن هذا الإنتاج.

وتتناول الإصدارات التي يشارك بها المركز موضوعات ترتبط بالممارسة التعليمية داخل الصف، من بينها تطوير أساليب تدريس العربية وتنمية المهارات اللغوية لدى المتعلمين وتوظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية. وتلتقي هذه المحاور عند سؤال يواجهه المعلم في عمله اليومي وهو كيف يساعد المتعلم على استخدام اللغة في القراءة والكتابة والتعبير، ومن هنا تبرز أهمية الربط بين طريقة تقديم الدرس والمهارة التي يسعى المعلم إلى تنميتها لدى طلبته.

ويمثل توظيف التقنيات الحديثة أحد المحاور التي تتناولها منشورات المركز، إذ يرتبط تطوير التدريس بكيفية الاستفادة من الأدوات المتاحة لخدمة أهداف الدرس ومهاراته. ويأتي هذا المحور إلى جانب الاهتمام بطرائق التدريس التي تساعد المتعلم على ممارسة اللغة وتوسيع قدرته على استخدامها في مواقف مختلفة، وهي موضوعات تعني المعلمين والمتخصصين في تعليم العربية وتتيح لهم الاطلاع على جانب من العمل التربوي الموجه إلى تطوير هذا المجال.

توجيه

وتأتي المشاركة في إطار توجيهات مكتب التربية العربي لدول الخليج وخططه لنشر إنتاجه العلمي والتربوي، وإتاحة إصداراته للمهتمين بقضايا التعليم كما تسهم في التعريف بالمشروعات والبرامج التي يعمل عليها المكتب وأجهزته في مجالات التربية والتعليم. ويقدّم حضور المركز في الجناح للزوار صورة عن طبيعة عمله بوصفه أحد أجهزة المكتب المتخصصة في تعليم اللغة العربية وتعلّمها، وعن الموضوعات التي يتناولها في إصداراته الموجهة إلى هذا المجال.

ويتيح المعرض للمركز كذلك التواصل مع المؤسسات التعليمية والثقافية والبحثية والتعريف بمجالات عمله أمام جمهور يضم ناشرين وباحثين ومهتمين بالتربية والتعليم. وتكتسب هذه المشاركة بعداً يتصل بطبيعة المعرض نفسه، إذ يلتقي فيه العاملون في النشر مع المؤسسات المعنية بإنتاج المعرفة وتداولها، ويجد المهتمون بتعليم العربية فرصة للاطلاع على منشورات متخصصة تجمع بين قضايا البحث التربوي وأسئلة التدريس التي يواجهها المعلم في الصف.

رؤية وهدف

ومن خلال مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، يواصل المركز التعريف بإنتاجه المتخصص في المحافل العلمية والثقافية المحلية والإقليمية والدولية، ويضع إصداراته في متناول جمهور أوسع من المهتمين باللغة العربية وتعليمها، وتستند المشاركة إلى الدور الذي يضطلع به المركز في دعم جهود الدول الأعضاء لتطوير تدريس العربية والارتقاء بمهارات متعلميها من خلال إنتاج تربوي يتناول أساليب التدريس وأدواته والمهارات التي يسعى التعليم إلى تنميتها لدى المتعلمين.