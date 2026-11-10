بلدية الفجيرة تكثف الخدمات والرقابة للإقبال الشتوي





رفعت بلدية الفجيرة مستوى استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء، من خلال تكثيف أعمالها وخدماتها في الشواطئ والمتنفسات العائلية والمناطق الطبيعية التي تشهد إقبالاً متزايداً من الزوار والسياح خلال هذه الفترة، حيث تلاقي حركة نشطة خلال الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ونظيفة ومهيأة للاستمتاع بالمقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها الإمارة، بما يعزز من راحة روادها وزوارها وسكان الإمارة، ويوفر لهم تجربة متكاملة في الشواطئ والمتنفسات العائلية والمناطق الطبيعية خلال الموسم الشتوي.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن الإمارة تستقبل الموسم الشتوي بمجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعكس مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في الدولة، بفضل ما تتمتع به من تنوع طبيعي يجمع بين الشواطئ الساحرة والجبال والمناطق التراثية والمرافق الترفيهية.

وأوضح أن البلدية سخرت إمكاناتها وفرقها الميدانية لضمان راحة الزوار في مختلف المواقع، من خلال تعزيز أعمال النظافة وتكثيف انتشار العمال والآليات في الشواطئ والمتنزهات والأماكن العامة، بما يسهم في المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة خلال فترة الذروة السياحية.

وأشار إلى أن الاستعدادات تشمل تنفيذ برامج نظافة مستمرة على امتداد الشواطئ والمناطق السياحية المختلفة، إلى جانب المتابعة اليومية للمرافق العامة والخدمية، بما يضمن جاهزيتها واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية طوال الموسم.

وفي جانب السلامة الغذائية، لفت الأفخم إلى مواصلة جهودهم بتكثيف البلدية حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية ومحال بيع الأغذية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة المعتمدة، حفاظاً على صحة المستهلكين وتعزيز ثقة الزوار بجودة الخدمات المقدمة في الإمارة. وأشار إلى تركيز حملات النظافة والعمل على إزالة المخلفات في عدد من المواقع السياحية والطبيعية التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار والسياح، وفي مقدمتها كورنيش الفجيرة وشواطئ قدفع ومربح، إلى جانب المناطق الطبيعية في مسافي وعدد من الأودية المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، حيث شملت رفع المخلفات المتراكمة وتنظيف المواقع العامة ومجاري الأودية وإزالة مخلفات الأمطار، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي لهذه المواقع، وتعزيز سلامة مرتاديها ورفع مستوى جاذبيتها السياحية. ودعا الأفخم أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى الزوار والسياح، إلى التعاون والالتزام بتوجيهات البلدية المتعلقة بالحفاظ على نظافة المواقع السياحية والطبيعية، وعدم ترك المخلفات في المناطق والأماكن المفتوحة، بالحرص على الالتزام بالسلوكيات الإيجابية والتخلص السليم من النفايات، مؤكداً أن الحفاظ على هذه المواقع مسؤولية مجتمعية مشتركة تعكس الوعي الحضاري والحرص على حماية البيئة، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة ويعزز من مكانة الفجيرة وجهة سياحية طبيعية متميزة.