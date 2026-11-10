5900 طلب مشاركة في مهرجان العلوم والابتكار واختيار 158 مشروعاً للمنافسة

كشفت الدكتورة مي المنصوري، مدير إدارة تمكين المواهب في البحث والتطوير بمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، عن استقبال أكثر من 5900 طلب مشاركة في الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع المجلس في مدينة العين، مشيرة إلى اختيار 158 مشروعاً بعد اجتياز مراحل متعددة من التأهيل والتقييم، وفق معايير تركز على جاهزية الابتكارات وفاعليتها وقدرتها على تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، دون الاعتماد على الدرجات الأكاديمية للطلبة.

وأكدت أن الدورة الحالية تمثل تحولاً نوعياً في مسيرة المهرجان، من خلال التركيز على التكنولوجيا المتقدمة وربط الابتكارات الطلابية بالتحديات الفعلية التي تواجه القطاعات الاقتصادية والصناعية، بما يتيح تحويل المشروعات المتميزة إلى تطبيقات قابلة للتطوير، ويفتح أمام أصحابها فرصاً مستقبلية للتدريب والتوظيف في الشركات والمؤسسات التكنولوجية.

معايير الاختيار

وأوضحت المنصوري أن المجلس اعتمد معايير دقيقة لاختيار المشروعات المشاركة، في مقدمتها تقديم نموذج أولي قابل للتشغيل، وليس مجرد فكرة أو تصور نظري، مؤكدة أن الطالب مطالب بإثبات قدرة مشروعه على العمل وتقديم حل فعال للمشكلة التي يستهدف معالجتها، وهو شرط يطبق على مختلف الفئات العمرية، بما فيها مشروعات الأطفال في مرحلة رياض الأطفال.

وأضافت أن عملية التقييم لا تستند إلى درجات الطالب أو مستواه الأكاديمي، وإنما إلى جودة المشروع ومدى جاهزيته للتطبيق، وقدرته على معالجة التحديات المطروحة، موضحة أن هذا النهج يتيح الفرصة أمام المواهب المبتكرة لإظهار قدراتها العملية، بصرف النظر عن نتائجها الدراسية.

وأشارت إلى أن مراحل التحكيم تضم متخصصين من الجامعات والقطاعات الصناعية والتكنولوجية، إلى جانب خبراء من الشركات المشاركة في طرح التحديات، حيث يتولى المحكمون مراجعة الحلول ومناقشتها مع الطلبة، وتقديم الملاحظات التي تساعدهم على تطوير مشروعاتهم وتحسين كفاءتها قبل التقييم النهائي.

وأكدت أن الهدف لا يقتصر على اختيار المشروعات الفائزة، وإنما يشمل توفير تجربة تعليمية متكاملة تساعد الطلبة على اكتساب مهارات البحث والتطوير والتفكير النقدي وحل المشكلات، والتعرف إلى المعايير المهنية المستخدمة في تقييم الابتكارات داخل المؤسسات المتخصصة.

تحديات صناعية

وكشفت المنصوري عن استحداث مسابقة «رواد التكنولوجيا المتقدمة» ضمن الدورة الحالية، بهدف تعزيز ارتباط المشروعات الطلابية باحتياجات سوق العمل، من خلال إشراك مؤسسات وشركات متخصصة في تحديد تحديات حقيقية تواجه أعمالها، ودعوة الطلبة إلى ابتكار حلول تكنولوجية لمعالجتها.

وأضافت أن أهمية هذه المسابقة تكمن في إتاحة الفرصة أمام الشركات للتعرف المباشر إلى المواهب الشابة، ودراسة إمكانية الاستفادة من الحلول التي يقدمونها، فضلاً عن فتح مسارات مستقبلية أمام المشاركين للحصول على فرص تدريب عملي أو الالتحاق بالعمل في المؤسسات ذات الصلة بتخصصاتهم. وأشارت إلى أن إشراك الشركات في مراحل التقييم والتطوير يعزز فرص انتقال المشروعات من المنافسات الطلابية إلى بيئات العمل الحقيقية، ويمنح الطلبة فهماً أعمق لطبيعة التحديات التي تواجه القطاعات التكنولوجية والصناعية.

عودة المهرجان

وأكدت المنصوري أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم جاءت في إطار حرص المجلس على إعادة إطلاق المهرجان بعد فترة من التوقف، مع تطوير هويته ليصبح أكثر تركيزاً على التكنولوجيا المتقدمة، ونقل فعالياته إلى مدينة العين، بما يعزز حضورها بوصفها مركزاً ثقافياً ومعرفياً.

وأوضحت أن المهرجان في دوراته السابقة كان يضم مجالات علمية متنوعة، بينما شهدت الدورة الثامنة توجهاً أكثر وضوحاً نحو الابتكارات التكنولوجية، مع توسيع نطاق المشاركة ليشمل مختلف المراحل العمرية، بدءاً من رياض الأطفال، مروراً بطلبة المدارس والجامعات، وصولاً إلى الخريجين. وأضافت أن هذا التحول انعكس بصورة واضحة على طبيعة المشروعات المقدمة، حيث أظهر الأطفال والطلبة قدرة على توظيف التكنولوجيا في ابتكار حلول عملية، فيما برزت التطبيقات التكنولوجية بصورة لافتة ضمن مشروعات مسابقة «العالم الشاب» المخصصة لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر.

مجالات

وأشارت المنصوري إلى أن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يركز على تمكين الشباب وإعداد الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، من خلال منظومة متكاملة للبحث والتطوير، تشمل تسعة مجالات بحثية متخصصة، من بينها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتشفير والطاقة الموجهة والأنظمة ذاتية التشغيل.

وأوضحت أن المجلس يضم ثلاث جهات تابعة تعمل في منظومة البحث والتطوير والابتكار، من بينها معهد الابتكار التكنولوجي، الذي يضم تسعة مراكز بحثية متخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتعمل على تطوير حلول وتطبيقات تستجيب للاحتياجات المستقبلية.

وأضافت أن المجلس يولي اهتماماً خاصاً باستقطاب الكفاءات العلمية وتأهيل الباحثين، مشيرة إلى أن عدداً من خريجي برامج الماجستير والدكتوراه في مجالات الذكاء الاصطناعي انضموا إلى المراكز البحثية التابعة للمجلس، ويشاركون إلى جانب الباحثين المتخصصين في تطوير نماذج وتقنيات متقدمة.

نماذج إماراتية

واستعرضت المنصوري عدداً من المشروعات التكنولوجية التي تعكس طبيعة الأبحاث التي يعمل عليها المجلس، وفي مقدمتها نماذج الذكاء الاصطناعي «فالكون»، التي يجري تطويرها ضمن منظومة البحث والتطوير التابعة له، بمشاركة باحثين ومتخصصين في النماذج اللغوية الكبيرة.

وأوضحت أن هذه النماذج تمثل أحد تطبيقات الأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبرز أهمية الاستثمار في بناء قدرات بحثية قادرة على تطوير تقنيات محلية والمساهمة في إنتاج المعرفة التكنولوجية.

وأشارت كذلك إلى مشروعات الأنظمة ذاتية التشغيل، ومنها التقنيات المستخدمة في سباقات أبوظبي للأنظمة ذاتية القيادة «A2RL»، التي ترتبط بالأبحاث المتقدمة في الروبوتات والأنظمة المستقلة، وتتولى شركة «أسباير» التابعة للمجلس تنظيم المنافسات المرتبطة بها. وأكدت أن هذه النماذج توضح طبيعة العلاقة بين البحث العلمي والتطبيق العملي، حيث تنتقل نتائج الأبحاث من المختبرات إلى مشروعات وتقنيات يمكن اختبارها وتطويرها في بيئات واقعية.

تمكين المواهب

وشددت المنصوري على أن مشاركة المجلس في المهرجان تأتي ضمن توجه أوسع لتمكين المواهب الشابة، وتعريف الطلبة منذ المراحل الدراسية المبكرة بمجالات البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعامل مع تحديات تتطلب التفكير الإبداعي والعمل التطبيقي.

وأوضحت أن توفير بيئة تجمع الطلبة والباحثين والخبراء وممثلي الشركات يسهم في تعزيز فهم المشاركين لمتطلبات البحث والتطوير، ويساعدهم على اكتساب خبرات تتجاوز حدود المنافسة، وصولاً إلى التعرف إلى الفرص المهنية المستقبلية في القطاعات التكنولوجية. وأكدت أن القيمة الأساسية للمهرجان تتمثل في بناء مسار متكامل يبدأ باكتشاف الموهبة، ويمر بتطوير المشروع واختبار فاعليته، وصولاً إلى ربط أصحاب الابتكارات بالمؤسسات القادرة على الاستفادة من قدراتهم، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المهارات العلمية والتطبيقية اللازمة للمشاركة في تطوير تكنولوجيا المستقبل.