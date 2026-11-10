سارة الأميري: تعليم العلوم يبني شخصية الطالب وينمي قدراته

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن دولة الإمارات تسعى إلى إعداد جيل يمتلك الجرأة على طرح الأسئلة الجديدة، والمثابرة في البحث عن إجاباتها، والقدرة على تحويل المعرفة العلمية إلى إنجازات تتجاوز ما هو ممكن اليوم، مشددة على أن القيمة الحقيقية لتعليم العلوم والتكنولوجيا والابتكار لا تقتصر على إعداد العلماء والمهندسين أو إنتاج المشروعات العلمية، بل تمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته على التفكير النقدي والمرونة والتكيف مع التحديات، باعتبارها مهارات أساسية يحتاج إليها جميع الطلبة، مهما اختلفت تخصصاتهم ومساراتهم المهنية مستقبلاً.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة العين، حيث أكدت أن دولة الإمارات لم تصل إلى مكانتها الحالية بالاكتفاء بما هو ممكن، وإنما بالإيمان بقدرتها على تحقيق ما لم يتحقق من قبل، وهو النهج الذي تسعى المنظومة التعليمية إلى ترسيخه لدى الأجيال الجديدة.

وقالت معاليها مخاطبة الطلبة المشاركين: «أنتم لا تستعدون للمستقبل فحسب، بل ستكونون ممن يصنعونه»، مؤكدة أن الابتكار يبدأ من طالب يتساءل عن أسباب حدوث الأشياء، أو يلاحظ تحدياً في محيطه، ثم يبدأ رحلة البحث والتجريب للوصول إلى حلول عملية.

بناء الإنسان

وأوضحت الأميري أن القيمة الحقيقية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تكمن في دورها في بناء الإنسان، وليس فقط في النتائج التقنية أو المشروعات التي يتم تطويرها، مشيرة إلى أن العلوم تعلّم الطلبة ضرورة الاستناد إلى الأدلة في تكوين القناعات، والاستعداد لتغييرها عندما تتطور المعرفة، فيما تتيح التكنولوجيا تحويل هذه المعرفة إلى تطبيقات وحلول، ويدفع الابتكار الأفراد إلى التفكير فيما يمكن تحقيقه بدلاً من الاكتفاء بما هو موجود.

وأضافت أن رحلة الابتكار تمنح الطلبة خبرات تتجاوز حدود المختبرات والفصول الدراسية، إذ يتعلم الطالب المثابرة عندما لا تنجح تجربته، والتواضع عندما يكتشف أن هناك أموراً لا يعرفها، والمرونة عندما يضطر إلى تغيير مساره، إلى جانب اكتساب الثقة بالنفس من خلال قدرته على تجاوز التحديات.

وأكدت أن هذه القدرات لا تقتصر أهميتها على الباحثين والمهندسين، وإنما تمثل متطلبات أساسية لكل طالب، بصرف النظر عن المجال الذي سيختاره في المستقبل، ما يجعل الاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والابتكار استثماراً مباشراً في تنمية قدرات الأجيال الجديدة.

تطوير الأفكار

وشددت معاليها على أن أهمية المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تتجاوز حدود المنافسة بين المشروعات الطلابية، لتشمل إتاحة الفرصة أمام المشاركين للالتقاء بأقرانهم، ومناقشة أفكارهم مع الباحثين والمختصين، والتعرف إلى مجالات علمية جديدة، بما يسهم في توسيع مداركهم وتطوير قدراتهم على البحث والاستكشاف.

وأشارت إلى أن أهم نتيجة قد يخرج بها الطالب من مشاركته في المهرجان ليست بالضرورة الفوز أو تحقيق مركز متقدم، وإنما اكتساب معرفة جديدة، أو الاستفادة من سؤال يطرحه أحد المختصين ويدفعه إلى إعادة النظر في فكرة كان مقتنعاً بها، وتطويرها بصورة أفضل.

ودعت الطلبة إلى التعامل مع المنافسات العلمية باعتبارها فرصة للتعلم وتبادل الخبرات، وليس مجرد ساحة لإثبات تفوق مشروعاتهم على الآخرين، مؤكدة أهمية أن يكون هدف الطالب الخروج من التجربة بأفكار أفضل ومعرفة أعمق، بدلاً من التركيز فقط على إثبات أن فكرته هي الأفضل. وقالت مخاطبة المشاركين: «أريدكم أن تنافسوا وأن تفخروا بما أنجزتموه، ولكن أيضاً أن تكونوا منفتحين على ما يمكن أن تتعلموه من الآخرين».

طموح وطني

وأكدت وزيرة التربية والتعليم أن دولة الإمارات وضعت العلوم والتكنولوجيا والابتكار في صميم مسيرتها التنموية، ولم تكتفِ بالاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، بل استثمرت في بناء قدراتها الوطنية للمشاركة الفاعلة في صناعة هذا التقدم.

وأوضحت أن تحقيق هذا الطموح يبدأ من التعليم، ومن ترسيخ ثقافة التساؤل والبحث والتجريب لدى الطلبة، بما يحوّلهم من متلقين للمعرفة إلى مشاركين في إنتاجها وتوظيفها لإيجاد حلول للتحديات المختلفة.

ولفتت إلى أن وراء كل مشروع مشارك في المهرجان طالباً بذل جهداً في تطوير فكرته واختبارها والتعامل مع التحديات التي واجهته، وهو ما يعكس أهمية توفير بيئات تعليمية تمنح الطلبة الفرصة لتطبيق معارفهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ملموسة.

شراكة داعمة

وأعربت الأميري عن تقديرها للجهود المبذولة في تنظيم المهرجان ودعم المواهب العلمية الشابة، مثمنة دور مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والشركاء والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور في توفير الفرص أمام الطلبة ومساندتهم خلال مراحل تطوير مشروعاتهم.

وأكدت أهمية الدور الذي تؤديه هذه الشراكات في إتاحة الفرص التعليمية والعلمية أمام الطلبة، وتمكينهم من التواصل مع الباحثين والمختصين والاستفادة من خبراتهم، بما يعزز قدراتهم على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم.

وأكدت أن دولة الإمارات تتطلع إلى جيل لا يكتفي بالتعامل مع متغيرات المستقبل، بل يمتلك القدرة على الإسهام في تشكيلها، من خلال الجرأة في التفكير، والمثابرة في البحث، وتحويل المعرفة إلى إنجازات جديدة، معلنة افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.