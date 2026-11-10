دبي... تطبيق ذكي يحدد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية ومدى انشغالها

تعمل مجموعة تاكسي دبي على تطوير تطبيق ذكي يتيح لسائقي مركبات الأجرة معرفة مواقع محطات الشحن الكهربائي، وتحديد الشواحن المتاحة والمشغولة، ومتابعة مستوى البطارية، وتوجيه السائق إلى المحطة الأنسب لإعادة الشحن، بما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية ويحافظ على كفاءة تشغيل الأسطول.

وكشف منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تاكسي دبي، أن المركبات الكهربائية والهجينة تشكل نحو 91% من إجمالي أسطول مركبات الأجرة في دبي، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تطوير حلول تشغيلية وتقنية تجعل استخدام الشواحن أكثر سهولة للسائقين، وتضمن استمرار تقديم الخدمات دون تأثر عمليات التشغيل بفترات الشحن.

وقال، خلال جلسة حوارية بعنوان «مستقبل التنقل الكهربائي»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، إن تشغيل المركبات التجارية يتطلب حلولاً تختلف عن تلك المستخدمة للمركبات الخاصة، نظراً إلى أهمية الوقت واستمرارية العمل، إذ إن توقف مركبة الأجرة لساعتين أو ثلاث ساعات لإعادة شحنها قد يؤثر في إنتاجيتها، الأمر الذي يدفع الشركة إلى البحث عن وسائل لتقليص فترات التوقف.

جهوزية

وأوضح أن وجود أكثر من 200 محطة شحن سريع يدعم تشغيل الأسطول، إلا أن التحدي يتمثل في معرفة مدى توافر الشواحن ومواقعها، وتحديد المحطة المناسبة وفقاً لمستوى البطارية، لافتاً إلى أن التطبيق الجاري العمل عليه يهدف إلى توفير هذه المعلومات للسائق بصورة مباشرة، وتسهيل عملية اتخاذ القرار بشأن موعد ومكان الشحن.

وأضاف أن الشركة تعتمد على مركز تحكم يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمتابعة حركة المركبات والتعامل مع التحديات التشغيلية، كما تعمل على تنظيم عمليات الشحن خلال فترات تبديل نوبات العمل، بما يسمح بإعادة شحن المركبات دون التأثير في جاهزيتها لتقديم الخدمة.

توجه

وفي ما يتعلق بمستقبل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، أكد الفلاسي أنها تمثل اتجاهاً رئيسياً في مستقبل قطاع النقل، مشيراً إلى أن تطويرها يتطلب تعاوناً بين شركات التشغيل والجهات المتخصصة في التكنولوجيا، إلى جانب توفير متطلبات السلامة والقدرة على التدخل في الحالات الطارئة خلال مراحل التشغيل التي تستدعي ذلك.

وشدد على أن نجاح هذه الخدمات يرتبط بمدى سهولة استخدامها، بحيث يتمكن المتعامل من طلب المركبة والاستفادة منها بسلاسة مماثلة لسيارات الأجرة التقليدية، مؤكداً أن الشركة تتابع التطورات التقنية وتعمل مع شركائها على تطوير حلول تتناسب مع مستقبل التنقل.

من جانبه، أكد علي درويش، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية، أن التوسع في المركبات الكهربائية يتطلب تطوير شبكة شحن متنوعة تشمل المحطات العامة والمرافق المنزلية والشواحن المخصصة للأساطيل التجارية، إلى جانب تعزيز استخدام تقنيات الشحن فائق السرعة.