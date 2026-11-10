الإمارات... نعمل على ربط ابتكارات الطلبة بالشركات والجهات الحكومية لتبنيها

أكدت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على ربط الابتكارات العلمية التي يقدمها الطلبة بالشركات الوطنية والعالمية والجهات الحكومية المتخصصة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المشروعات المتميزة لتبنيها وتطويرها، وتحويل الأفكار الطلابية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن المشاريع المشاركة في النسخة الـ8 من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تعكس قدرات الطلبة على توظيف المعرفة العلمية والتقنيات الحديثة في مواجهة تحديات واقعية ترتبط بالبيئة والصحة والزراعة والطاقة والاستدامة وجودة الحياة.

وأوضحت، في تصريحات لـ«البيان» على هامش انطلاق فعاليات المهرجان، أن المهرجان يمثل منصة وطنية لاكتشاف المواهب العلمية وفتح مسارات جديدة أمام أصحاب المشاريع الواعدة للتواصل مع المؤسسات المتخصصة، إلى جانب تأهيل أفضل الابتكارات الطلابية للمشاركة في مسابقات إقليمية ودولية.

وأضافت أن أهمية المشاريع المشاركة لا تقتصر على المنافسة العلمية والحصول على الجوائز، وإنما تمتد إلى إبراز قدرة الطلبة على الانتقال من المعرفة النظرية إلى البحث والتجريب وتصميم النماذج الأولية، وتقديم أفكار مبتكرة يمكن تطويرها والاستفادة منها في معالجة تحديات مجتمعية، بما يعزز دور التعليم في إعداد جيل يمتلك مهارات التفكير العلمي والابتكار وحل المشكلات.

وقالت آل صالح إن الوزارة تحرص على تعزيز التواصل بين أصحاب الابتكارات الطلابية والشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية، إلى جانب الجهات الحكومية المعنية، بما يتيح لهذه الجهات الاطلاع على المشروعات العلمية ودراسة إمكانات تبني الأفكار الواعدة أو تطويرها وتوسيع نطاق تطبيقها.

توجه

وأوضحت أن المهرجان يشهد مشاركة وحضور شركات ومؤسسات متخصصة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يوفر فرصة للتعرف إلى المشروعات الطلابية وتقييم إمكانات الاستفادة منها، مؤكدة أن عملية الربط مع الشركات والجهات الحكومية تمثل توجهاً مستمراً لدعم الابتكارات، ولا تقتصر على فترة انعقاد المهرجان.

وأضافت أن عدداً من المشاريع المعروضة يقدم حلولاً ترتبط باحتياجات قطاعات حيوية داخل الدولة، الأمر الذي يعزز أهمية إتاحة الفرصة أمام المؤسسات المتخصصة للتعرف إلى هذه الابتكارات، ودراسة إمكانات تطويرها وتحويلها إلى تطبيقات عملية، بما يدعم ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى الطلبة، ويشجعهم على مواصلة العمل على مشروعاتهم.

ابتكارات نوعية

وأوضحت آل صالح أن المشاريع المشاركة في المهرجان تعكس تنوعاً في مجالات البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، إذ تتوزع بين التكنولوجيا والعلوم البيولوجية والبيئية والعلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضية، إلى جانب العلوم السلوكية والاجتماعية، بما يجسد قدرة الطلبة على توظيف معارفهم العلمية في ابتكار حلول تستجيب لتحديات واقعية وتخدم قطاعات حيوية.

وأضافت أن المشاريع المعروضة تبرز اهتمام الطلبة بالانتقال من الأفكار النظرية إلى التجارب العلمية والنماذج الأولية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والمستشعرات الذكية والتقنيات الحديثة في تطوير حلول مبتكرة، مشيرة إلى أن هذا التنوع يعكس أهمية تعزيز المهارات التطبيقية والبحثية لدى الطلبة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاختبار أفكارهم وتطويرها.

وتضمنت المشاريع المعروضة ابتكارات في الزراعة الذكية وترشيد استهلاك المياه، منها مشروع «المستشعر الذكي للري المستدام»، الذي يعتمد على إعادة استخدام مياه غسل الأيدي ومكثفات أجهزة التكييف، ومراقبة رطوبة التربة والتحكم في عمليات الري، إلى جانب مشروع «بوصلة الزراعة»، الذي يوظف الذكاء الاصطناعي لتحليل خصائص التربة وتحديد المحاصيل الملائمة لها، بما يدعم الإنتاج الزراعي والاستدامة البيئية.

وامتدت الابتكارات إلى المجالات الصحية، ومنها مشروع «بصمة سائل الجرح»، الذي يستكشف استخدام مستشعرات لونية منخفضة التكلفة للمساعدة في التمييز بين سوائل الجروح الحادة والمزمنة، إلى جانب مشاريع أخرى تتناول الزراعة المستدامة وحماية النباتات وإعادة تدوير المواد، بما يعكس اتساع اهتمامات الطلبة بالقضايا العلمية والمجتمعية.

مشاركات دولية

وأكدت آل صالح أن المهرجان يمثل محطة أساسية لتأهيل أفضل المشروعات العلمية على مستوى الدولة للمشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، موضحة أن الوزارة تمتلك عضويات في منظمات عالمية تنظم مسابقات علمية، وتعمل من خلالها على توفير فرص للطلبة المتميزين لتمثيل دولة الإمارات وعرض ابتكاراتهم أمام خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم.

وأضافت أن مسابقة «الإمارات للعالِم الشاب» تخضع للتقييم من لجان تحكيم تضم متخصصين من جهات مختلفة، على أن يتم إعلان النتائج في اليوم الختامي للمهرجان، مشيرة إلى أن عدد المشاريع المتأهلة للمنافسات الخارجية يختلف بحسب طبيعة كل مسابقة ومتطلباتها.

وأوضحت أن إحدى المسابقات تتيح اختيار 3 مشاريع للمشاركة الدولية، فيما تختلف أعداد المشاريع المؤهلة في المسابقات الأخرى، مؤكدة أن الوزارة تعمل على الاستفادة من عضوياتها وشراكاتها الدولية لفتح المجال أمام الابتكارات الطلابية المتميزة للمنافسة عالمياً.

وأشارت إلى أن المشاركة في المحافل العلمية العالمية تمنح الطلبة فرصة لتطوير مهاراتهم البحثية والتطبيقية، والتعرف إلى تجارب علمية جديدة، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف الدول، بما يعزز قدرتهم على مواصلة تطوير ابتكاراتهم والارتقاء بمستوياتها العلمية.

مناهج تطبيقية

وأوضحت آل صالح أن وزارة التربية والتعليم ركزت خلال الفترة الأخيرة على تعزيز الجانب التطبيقي في المناهج الدراسية، بهدف تمكين الطلبة من ممارسة المهارات العلمية والعملية، وعدم الاكتفاء باكتساب المعرفة النظرية، مشيرة إلى أن الميثاق الوطني للتعليم، الذي أطلقته الوزارة مع بداية العام الدراسي، وضع مهارات الابتكار وحل المشكلات والتفكير العملي ضمن المرتكزات الأساسية لتطوير العملية التعليمية.

وأضافت أن الوزارة بدأت عكس هذه التوجهات في المناهج التعليمية، بحيث يكون الميثاق الوطني للتعليم مرجعاً أساسياً لأي تطوير مستقبلي، مؤكدة أن التوجه لا يقوم بالضرورة على تغيير المناهج بصورة كاملة، وإنما على تعزيز محتواها بالمهارات التطبيقية التي تساعد الطلبة على توظيف ما يتعلمونه في مواقف عملية.

وأشارت إلى أن الهدف يتمثل في إعداد طلبة يمتلكون مهارات تؤهلهم للانتقال إلى التعليم العالي وسوق العمل، مع التركيز على الابتكار والبحث العلمي وحل المشكلات، موضحة أن تنمية هذه المهارات لا تقتصر على الحصص الدراسية، بل تمتد إلى الأنشطة اللاصفية والمشاريع العلمية والبرامج التي تُنظّم بعد ساعات الدراسة.

وأكدت أن تعزيز المهارات العملية لدى الطلبة يمثل أحد التوجهات الأساسية في تطوير التعليم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع المتغيرات المستقبلية، والاستفادة من المعارف والمهارات التي يكتسبها خلال رحلته التعليمية في حياته الجامعية والمهنية.

وأوضحت آل صالح أن النسخة الـ8 من المهرجان تشهد إقبالاً كبيراً ومشاركات واسعة من الطلبة، من خلال 3 مسابقات رئيسية تستهدف مختلف المراحل التعليمية، بما يعكس حرص الوزارة على اكتشاف المواهب العلمية وتنمية مهارات الابتكار منذ المراحل العمرية المبكرة وحتى التعليم الجامعي.

وأكدت آل صالح أن دعم الابتكار الطلابي يمتد إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، من خلال مشروع «التاجر الصغير»، الذي يمثل برنامجاً متكاملاً لدعم المشاريع الطلابية وتشجيع الشركات الوطنية والعالمية على تبني الأفكار المتميزة وتطويرها، بما يتيح للطلبة التعرف إلى الجوانب العملية لتحويل أفكارهم إلى مشاريع.