617 طالباً يتنافسون على ابتكار حلول لتحديات المستقبل





يتنافس 617 طالباً من مختلف المراحل التعليمية في 3 مسابقات علمية وابتكارية رئيسية، ضمن الدورة الـ8 من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، في مركز أدنيك العين، خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري. ويتولى 30 محكّماً تقييم المشاريع المشاركة واختيار الفائزين، وسط منافسات تستهدف اكتشاف المواهب العلمية وتحويل أفكار الطلبة إلى ابتكارات وحلول عملية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن استقبال أكثر من 4700 طلب تسجيل ومشاركة في المسابقات الـ3، التي تشمل: «الإمارات للعالِم الشاب»، و«رواد التكنولوجيا المتقدمة»، و«المبتكرون الصغار».

ويخوض 257 طالباً منافسات مسابقة «الإمارات للعالِم الشاب»، من خلال 100 مشروع بحثي تأهلت إلى المرحلة النهائية، بعد استقبال 2651 طلب تسجيل ومشاركة. وتستهدف المسابقة طلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، بهدف تشجيعهم على البحث العلمي وتطوير أفكار مبتكرة لمعالجة التحديات في مختلف المجالات.

وتتوزع المشاريع المشاركة على 4 مجالات علمية رئيسية، تشمل: التكنولوجيا، والعلوم البيولوجية والبيئية، والعلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضيات، والعلوم السلوكية والاجتماعية، حيث يستعرض الطلبة نتائج أبحاثهم ومشاريعهم أمام لجان التحكيم، بما يعزز قدراتهم على عرض الأفكار العلمية والدفاع عنها، وتوظيف المنهجيات البحثية في دراسة المشكلات واقتراح الحلول.

وتسعى المسابقة إلى إعداد جيل من الباحثين الشباب القادرين على المنافسة في المحافل العلمية الدولية، ومن بينها معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف»، من خلال تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والتجريب العلمي، وتشجيع الطلبة على مواصلة تطوير مشاريعهم البحثية.

58 فريقاً جامعياً

وفي مسابقة «رواد التكنولوجيا المتقدمة»، يتنافس 210 طلاب من الجامعات والخريجين الجدد، موزعين على 58 فريقاً، بعد استقبال 707 طلبات مشاركة، لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تستجيب لتحديات واقعية طرحتها 3 جهات وطنية، هي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومجموعة إيدج، وشركة الإمارات للطاقة النووية.

وتتيح المسابقة للمشاركين الانتقال من المعرفة الأكاديمية إلى التطبيق العملي، من خلال تصميم نماذج أولية ومحاكاة لحلول قابلة للتطوير، بما يعزز مهاراتهم في البحث والتصميم الهندسي والعمل الجماعي، ويربط ابتكاراتهم باحتياجات القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وتركز المنافسات على تحفيز الشباب على توظيف التقنيات المتقدمة في مواجهة التحديات العملية، وتعزيز قدرتهم على تطوير أفكار ذات قيمة تطبيقية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة للمشاركة في القطاعات المستقبلية القائمة على العلوم والتكنولوجيا.

أما مسابقة «المبتكرون الصغار»، فتشهد تنافس 150 طفلاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع، بعد استقبال 1402 طلب تسجيل ومشاركة، ضمن تحديات علمية وأنشطة تفاعلية مصممة بما يتناسب مع قدرات الفئات العمرية المختلفة.

وتركز المسابقة على اكتشاف المواهب الإبداعية في المراحل التعليمية المبكرة، وتنمية مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات والتواصل والعمل الجماعي، من خلال أنشطة تشجع الأطفال على الاستكشاف والتجريب وتوظيف خيالهم في ابتكار حلول للتحديات المطروحة.