مشروع عائلي يستعرض التراث بطابع عصري



رسخ رواد الأعمال من الأسر الإماراتية حضورهم في المشهد الاقتصادي المحلي عبر مشاريع مبتكرة تستلهم موروث الدولة وتستثمر مواردها الطبيعية بأساليب حديثة تلبي تطلعات المستهلكين، ومن بين هذه المشاريع يبرز «لومي جار» (Loomi Jar)، المشروع العائلي الذي تقوده فاطمة آل علي، والمشارك ضمن جناح 971 من المجتمع في القرية العالمية، ليقدم نموذجاً ملهماً في تحويل المنتجات الزراعية المحلية إلى علامات تجارية تحمل الهوية الإماراتية بروح معاصرة.

وتعود فكرة المشروع إلى شغف فاطمة بالمنتجات الزراعية المحلية ورغبتها في توظيف خيرات مزرعة العائلة في حتا لإنتاج أصناف غذائية مستوحاة من التراث الإماراتي، بأسلوب يجمع بين الأصالة والتجديد، ومن هذا المنطلق، نجح المشروع في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل أجار الخلال والشيص والمقرمشات والقهوة والشاي، معتمداً بشكل أساسي على المحاصيل المزروعة في المزرعة العائلية، بما يتيح الاستفادة من الإنتاج الزراعي المحلي وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

الطابع العائلي

وأكدت فاطمة أن الطابع العائلي يشكل جوهر هوية «لومي جار»، حيث يشارك أفراد الأسرة في مختلف مراحل العمل والتطوير، في تجربة تعكس روح التعاون والانتماء. كما يحرص المشروع على دعم المزارعين الإماراتيين من خلال شراء منتجاتهم والاستفادة من محاصيلهم، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوسيع نطاق المنتجات المطروحة.

وتصف فاطمة مشاركتها في جناح «971 من المجتمع» بالقرية العالمية بأنها محطة مهمة للتعريف بالمشروع أمام جمهور واسع ومتعدد الثقافات، وفرصة للتواصل المباشر مع الزوار والتعرف إلى آرائهم وتطلعاتهم، بما يساعد على تطوير المنتجات وتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز انتشار العلامة التجارية.

وتطمح خلال المرحلة المقبلة إلى ترسيخ مكانة «لومي جار» كعلامة إماراتية رائدة، عبر تنويع منتجاتها وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية، تمهيداً للتوسع نحو الأسواق الخارجية مستقبلاً.

تدريب وتأهيل

وأشارت إلى الدور المحوري الذي لعبه برنامج تدريب رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، الذي نفذته وزارة تمكين المجتمع، في تطوير مهاراتها الإدارية والتسويقية، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع، مؤكدة أن المبادرات التي تقدمها الوزارة، سواء عبر برامج التدريب والتأهيل أو من خلال إتاحة منصات للتعريف بالمشاريع الوطنية، تسهم في تعزيز فرص النجاح والاستدامة، وتمنح أصحاب المشاريع الثقة لتحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى قصص نجاح حقيقية.

وأعربت عن سعادتها بهذا الدعم من الوزارة للأسر الإماراتية ممن لديهم أفكار جديدة وأعمال، مؤكدة أن هذه المبادرات لها أثر كبير في تشجيع أصحاب المشاريع على التطور والاستمرار، وتمنحهم الثقة والدافع لتحويل طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.