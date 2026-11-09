بلدية دبي تعزز كفاءة الفحوصات المخبرية بـ329 اختباراً لدعم استدامة البنية التحتية





أعلنت بلدية دبي تطوير منظومة الفحوصات التخصصية في مختبر دبي المركزي، لتضم 329 فحصاً مخبرياً متقدماً، بهدف تعزيز جودة وموثوقية المواد والمنتجات المستخدمة في مشاريع البنية التحتية، لا سيما مشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه المعاد تدويرها، بما يدعم كفاءة الأصول الهندسية واستدامتها في الإمارة.

وأوضحت البلدية أن هذا التطوير يأتي في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بكفاءة منظومة الفحوصات المخبرية، وضمان مطابقة المواد والمنتجات للمواصفات الفنية المعتمدة، من خلال توظيف أحدث طرق الفحص القياسية العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات الفنية والتشغيلية التي تسهم في تعزيز جودة المشاريع واستدامة بنيتها التحتية.

وأشارت بلدية دبي إلى أن المنظومة الجديدة تشمل مجموعة من الفحوصات التخصصية التي تركز على المواد والمنتجات المستخدمة في مشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه المعاد تدويرها، بما يتيح التحقق من خصائصها الفنية وجودتها ومدى مطابقتها للمتطلبات والمعايير المعتمدة، ويعزز موثوقيتها وكفاءتها خلال مراحل الاستخدام والتشغيل.

كما تعتمد المنظومة على تكامل رقمي متقدم يربط إجراءات الفحص بأنظمة إدارة البيانات المخبرية، بما يسهم في أتمتة العمليات، وتسريع إنجاز الفحوصات وإصدار التقارير، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي ودقة النتائج، إلى جانب تعزيز تكامل البيانات وتسهيل متابعة الإجراءات.

وتُنفذ الفحوصات وفق متطلبات أنظمة الجودة والاعتمادات المختبرية العالمية، بما يضمن دقة النتائج وموثوقيتها، ويعزز قدرة المختبر على تقديم خدمات فنية تخصصية تستجيب لمتطلبات مشاريع البنية التحتية، وتواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الفحص والاختبار.

ويعكس هذا التطوير التزام بلدية دبي بتعزيز جودة البنية التحتية واستدامتها في الإمارة، وتوظيف الحلول المخبرية والتقنيات الرقمية المتقدمة لدعم كفاءة المشاريع والأصول الهندسية، وترسيخ أعلى معايير الجودة والموثوقية في الخدمات والمشاريع البلدية.