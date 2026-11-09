الإمارات.. إتاحة الهياكل الامتحانية لـ«اختبارات الفصل الدراسي الأول»





أتاحت وزارة التربية والتعليم الهياكل الامتحانية الخاصة باختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026-2027، فيما بدأت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم تدريب طلبتها عليها، من خلال حصص مراجعة وتدريبات تطبيقية تستهدف تعريفهم بأنماط الأسئلة والمهارات المطلوب إتقانها، بالتزامن مع انطلاق الاختبارات التكوينية الثانية أمس، ضمن استعدادات المدارس لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأكدت الإدارات المدرسية أن إتاحة الهياكل الامتحانية تسهم في تمكين الطلبة والمعلمين من التعرف إلى طبيعة التقييمات النهائية، وتحديد الموضوعات والمهارات المستهدفة، بما يساعد على تنظيم المراجعات الدراسية وتوجيه التدريبات نحو نواتج التعلم الأساسية، مع التركيز على الأسئلة التي تقيس الفهم والاستيعاب والتحليل والتطبيق، بدلاً من الاعتماد على الحفظ وحده.

وبدأت المدارس توظيف الهياكل الامتحانية في إعداد نماذج تدريبية تحاكي طبيعة الاختبارات النهائية، وتخصيص حصص للمراجعة والتطبيق العملي، إلى جانب تدريب الطلبة على قراءة الأسئلة بدقة، وتنظيم الإجابات، وإدارة الوقت المخصص للاختبار، بما يعزز جاهزيتهم الأكاديمية والنفسية قبل بدء التقييمات الختامية.

استعدادات نهائية

وتستعد المدارس لإجراء الاختبارات التجريبية المقررة خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، وتُستكمل من 7 إلى 11 ديسمبر المقبل، وفق البرمجة الزمنية لوزارة التربية والتعليم. وتسعى الإدارات المدرسية إلى استثمار الفترة المتبقية في استكمال المراجعات الأكاديمية، وتكثيف التدريبات على الهياكل الامتحانية، ومتابعة جاهزية الأجهزة الإلكترونية والمنصات المستخدمة في التقييم، بما يضمن استعداد الطلبة من الناحيتين الأكاديمية والتقنية، ويتيح معالجة أي تحديات قبل انطلاق الاختبارات النهائية.

اختبارات تكوينية

وانطلقت أمس الاختبارات التكوينية الثانية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، بهدف قياس مدى اكتساب الطلبة للمعارف والمهارات التي جرى تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول، ورصد مستويات تقدمهم الأكاديمي، وتحديد جوانب القوة والضعف في أدائهم، تمهيداً لتوظيف النتائج في إعداد خطط دعم ومراجعة تستجيب للاحتياجات الفعلية للطلبة.

وتشكل الاختبارات محطة مهمة في منظومة التقويم المستمر، إذ تتيح للمعلمين الوقوف على مستويات التحصيل قبل الاختبارات النهائية، وتحديد المهارات التي تحتاج إلى تعزيز، خصوصاً في المواد الأساسية، مع الاستفادة من نتائج التقييمات في إعادة توزيع أولويات المراجعة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي.

تدريبات مكثفة

وتركز المدارس خلال المرحلة الحالية على تدريب الطلبة على الهياكل الامتحانية في المواد الدراسية المختلفة، من خلال نماذج أسئلة وتطبيقات صفية تتدرج في مستويات الصعوبة، وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، بما يساعدهم على اكتساب الثقة في التعامل مع الاختبارات، والتعرف إلى متطلبات الإجابة الصحيحة. وتشمل التدريبات تعزيز مهارات حل المسائل الرياضية، وتفسير النتائج العلمية، والاستنتاج والربط بين المفاهيم، إلى جانب تنمية مهارات القراءة والفهم والتحليل والتعبير الكتابي، مع توجيه الطلبة إلى تجنب الأخطاء الشائعة التي تظهر خلال التقييمات الصفية.

معالجة الفجوات

وأكدت الإدارات المدرسية أهمية الاستفادة من نتائج الاختبارات التكوينية الثانية في تحديد الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، وإعداد خطط علاجية قصيرة المدى لمعالجة جوانب التعثر، مع توفير أنشطة إثرائية للطلبة المتقدمين، بما يضمن الاستفادة من الفترة السابقة للاختبارات النهائية في تحسين مستويات التحصيل.

وتبرز أهمية الهياكل الامتحانية باعتبارها أداة لتنظيم الاستعداد الأكاديمي، وليس لحفظ الإجابات أو توقع أسئلة بعينها، إذ تساعد الطلبة على فهم طبيعة التقييمات والتدرب على توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في مواقف وأسئلة متنوعة، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع الاختبارات بثقة وكفاءة.