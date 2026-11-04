17 مليون درهم من «خيرية الشارقة» لمساعدة 1864 أسرة في الإيجارات



خصصت جمعية الشارقة الخيرية 17 مليون درهم لمساعدة 1864 أسرة على تجاوز أزماتها السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري عبر دعم شمل سداد متأخرات الإيجار وفواتير الخدمات وترميم المنازل وصيانتها وتأثيثها بما يعزز استقرار الأسر ويوفر لها مقومات الحياة الكريمة.



وقال محمد سُليم المنعي، مدير إدارة المساعدات الداخلية بالجمعية، إن تأمين المسكن يمثل ركيزة أساسية لحماية الأسرة من تداعيات التعثر المالي إذ تمتد آثار الديون السكنية إلى حياة الأبناء واستقرارهم النفسي والصحي والتعليمي وهو ما يجعل المساعدات السكنية من أولويات العمل الإنساني للجمعية.



وأوضح أن تدخل الجمعية يستجيب لاحتياجات سكنية متعددة تبدأ بمساندة الأسر العاجزة عن سداد الإيجارات المتراكمة وتشمل معالجة أوضاع المنازل التي تحتاج إلى ترميم وصيانة وتوفير الأثاث والأسرّة والأجهزة الكهربائية للأسر التي تفتقر إلى التجهيزات الأساسية إلى جانب تسوية متأخرات فواتير الخدمات لتفادي انقطاعها.



وأكد المنعي أن قيمة هذا الدعم تتجاوز تسوية الالتزامات المالية إلى استعادة الطمأنينة داخل المنزل ومساعدة الأسر على مواجهة ظروفها بثقة كبرى حين تتراجع مخاوفها بشأن السكن واستمرار الخدمات الأساسية

وأشار إلى أن تحديد المستحقين يستند إلى دراسة دقيقة لكل حالة وزيارات ميدانية ينفذها فريق إدارة المساعدات للتعرف إلى ظروف الأسر وحجم احتياجاتها بما يضمن توجيه الدعم إلى الأكثر تضرراً ممن لا تتوافر لديهم الموارد اللازمة لمعالجة أزماتهم السكنية.