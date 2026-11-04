«باركن» تطبق تعرفة المواقف العامة في «جبل علي الصناعية»





أعلنت شركة «باركن» تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة جبل علي الصناعية، ضمن الرمز 599T، في خطوة تهدف إلى تنظيم استخدام المواقف وتحديد المناطق الخاضعة للرسوم، بما يتيح للمقيمين والزوار الاستفادة من الخدمة وفق التعرفة المعتمدة.

وأوضحت الشركة أنه تم وضع لوحات إرشادية واضحة في المواقع المشمولة بالتعرفة، لتسهيل تعرف مستخدمي المواقف على المناطق التي تطبق فيها الرسوم، وتمكينهم من الاطلاع على تفاصيل الخدمة وآلية الدفع.

وأشارت «باركن» إلى أنه يمكن للمقيمين والزوار سداد رسوم المواقف على أساس الساعة، وفقاً للتعرفة المحددة، كما تتيح الشركة خيارات للاشتراكات طويلة الأمد، بما يوفر مرونة أكبر للمستخدمين، ولا سيما العاملين والمترددين بصورة يومية على منطقة جبل علي الصناعية.

وذكرت أن قيمة الاشتراك لمدة شهر واحد تبلغ 315 درهماً، فيما تصل قيمة الاشتراك لمدة 3 أشهر إلى 840 درهماً، و1680 درهماً لمدة 6 أشهر، بينما تبلغ قيمة الاشتراك السنوي 2940 درهماً.

ودعت الشركة مستخدمي المواقف إلى تحميل تطبيق «باركن» للاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالتعرفة والاشتراكات، أو الرجوع إلى اللوحات الإرشادية المثبتة في المواقع المشمولة بالخدمة.