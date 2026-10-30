بلدية دبا الفجيرة تحول 195 ألف لتر من زيوت الطهي لوقود حيوي سنوياً



تعتزم بلدية دبا الفجيرة، خلال عام 2027، تركيب مصائد للشحوم في 503 منشآت غذائية، ضمن مشروع متكامل لإدارة مخلفات الزيوت والشحوم، يستهدف جمع ومعالجة نحو 384 ألف جالون من نفايات مصائد الشحوم سنوياً، إلى جانب جمع نحو 195 ألف لتر من زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى قرابة 176 ألف لتر من الوقود الحيوي سنوياً، بما يعزز الاستدامة البيئية ويحمي الصحة العامة.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام البلدية، أن المشروع يأتي ضمن جهود البلدية لتطوير منظومة متكاملة لإدارة مخلفات المنشآت الغذائية، بالتعاون مع شركة «إنفيرول» المتخصصة في معالجة الزيوت، والاستفادة منها في إنتاج موارد ذات قيمة مضافة، بدلاً من التخلص منها بالطرق التقليدية، بما يحد من آثارها البيئية والتشغيلية.

وأوضح أن المشروع يجسد تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال جمع زيوت الطهي المستعملة والشحوم ونقلها إلى الجهات المختصة لمعالجتها وفق الاشتراطات الصحية والبيئية، وإعادة تدويرها والاستفادة منها في إنتاج الوقود الحيوي، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تسهم في الحد من الممارسات الخاطئة المتمثلة في تصريف الزيوت والشحوم في شبكات الصرف الصحي.

وأضاف أن تركيب مصائد الشحوم وجمع المخلفات ومعالجتها بصورة منتظمة يساعد على تقليل الانسدادات والأعطال في شبكات الصرف الصحي، ويعزز كفاءة تشغيلها ويحد من تكاليف الصيانة، إلى جانب توفير بيئة صحية وآمنة للسكان.

وأكد اليماحي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع البيئية المستدامة، وتطوير الخدمات البلدية، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، بما يدعم الحفاظ على الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.