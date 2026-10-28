طبيبة عربية تحصد جائزة محمد بن راشد للغة العربية عن مجلة علمية أمريكية

أكدت الدكتورة أروى كايد عبد الحق ناصر، طبيبة الأطفال وصاحبة مبادرة مجلة «بلبل» العلمية والثقافية، الفائزة بجائزة محمد بن راشد للغة العربية عن فئة أفضل عمل إعلامي للأطفال، أن دبي أصبحت منصة مهمة للاحتفاء بالمبادرات التي تخدم اللغة العربية، وتمنح أصحاب المشروعات المعرفية والثقافية فرصة لتطوير أعمالهم وتوسيع نطاق تأثيرها، مشيرة إلى أن الجائزة تمثل دعماً حقيقياً للمبادرات الهادفة إلى تعزيز حضور اللغة العربية بين الأجيال الجديدة، ولا تقتصر أهميتها على التكريم والتقدير.

وقالت في تصريح لـ«البيان» إن فوز مجلة «بلبل» بالجائزة يمثل محطة مهمة في مسيرة المبادرة، ويعزز طموحها في إيصال المحتوى العلمي والثقافي باللغة العربية إلى الأطفال في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن المبادرات التي تستهدف تنمية حب القراءة والاستكشاف العلمي تحتاج إلى الدعم والاستمرارية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها والوصول إلى جمهور أوسع.

وأوضحت أن المجلة، التي تصدر حالياً من الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى توفير محتوى علمي وثقافي باللغة العربية، يشجع الأطفال على القراءة، ويحفز فضولهم العلمي، ويدفعهم إلى اكتشاف العالم من حولهم، بما يعزز ارتباطهم بلغتهم الأم ويجعلها وسيلة لاكتساب المعرفة والاطلاع على العلوم الحديثة.

وأضافت أن فكرة المجلة تنطلق من أهمية توفير مواد عربية موجهة للأطفال، تجمع بين المعرفة والثقافة والاستكشاف العلمي، لافتة إلى أن طموحها لا يتوقف عند إصدار المجلة من الولايات المتحدة، وإنما يمتد إلى نشرها في مختلف الدول العربية، حتى تصبح متاحة لكل طفل عربي، أينما كان.

وأشارت إلى أنها تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدير دار نشر تصدر عنها المجلة، مؤكدة أن وجود المشروع خارج المنطقة العربية لم يغيّر هدفه الأساسي المتمثل في خدمة اللغة العربية، وتوفير محتوى معرفي يسهم في تشجيع الأطفال على القراءة والتعلم بلغتهم.

وأكدت ناصر أن جائزة محمد بن راشد للغة العربية تتميز بقدرتها على تجاوز مفهوم التكريم التقليدي، من خلال دعم المبادرات التي تحمل أهدافاً ثقافية وتعليمية، ومساعدتها على الاستمرار وتوسيع نطاق انتشارها.

وقالت: «الجائزة عظيمة، وقيمتها بالنسبة لنا أكبر من مجرد التقدير، لأنها تقدم دعماً حقيقياً للمبادرات، وتمكننا من مواصلة العمل وتحقيق الأهداف التي أطلقنا من أجلها مجلة بلبل».

وأوضحت أن تكريم المبادرات المعنية بالأطفال ضمن جائزة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يعكس أهمية الاستثمار في اللغة العربية بوصفها لغة للعلم والمعرفة، وضرورة الاهتمام بالمحتوى الموجه للأجيال الجديدة.

وشددت على أن طموحها بعد الفوز يتمثل في توسيع انتشار المجلة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال العرب، مؤكدة أن تعزيز القراءة باللغة العربية يبدأ من توفير محتوى يجذب الطفل ويستجيب لفضوله المعرفي.

وأكدت أن فوز «بلبل» في دبي يمنح المبادرة دفعة جديدة نحو تحقيق رسالتها، معربة عن أملها في أن تصبح المجلة متاحة في مختلف الدول العربية، وأن تصل إلى يد كل طفل عربي، لتكون نافذة على العلوم والثقافة والمعرفة بلغته الأم.