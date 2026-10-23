تطبيق تعرفة المواقف العامة في «جزر دبي» ضمن الرمز 101G

أعلنت شركة «باركن» عن تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة جزر دبي ضمن الرمز (101G)، مع وضع لوحات إرشادية واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة، بما يتيح للسائقين التعرف إلى مواقع المواقف الخاضعة للرسوم وآليات استخدامها.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أنه يمكن للمقيمين والزوار دفع رسوم المواقف بالساعة وفقاً للتعرفة المعتمدة، داعية مستخدمي المواقف إلى الاطلاع على اللوحات الإرشادية الموجودة في الموقع لمعرفة المناطق المشمولة بالرسوم.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التعرفة وآليات السداد من خلال تطبيق «باركن»، الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمواقف العامة.

وأكدت الشركة أهمية الالتزام بالتعليمات واللوحات الإرشادية الموضوعة في المنطقة، والتي توضح نطاق تطبيق التعرفة، بما يساعد مستخدمي المواقف على معرفة المواقع الخاضعة للرسوم قبل إيقاف مركباتهم.