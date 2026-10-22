خلود العوضي: «مورو» يخدم 200 جهة في الإمارات

أكدت خلود العوضي، مدير إدارة خدمات التكنولوجيا المتقدمة في مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الشركة تواصل خططها الاستباقية لتطوير وتوسيع البنية التحتية لشبكاتها بشكل مستدام، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات الخضراء.

وأوضحت العوضي، في تصريحات صحافية على هامش فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، أن «مورو» تمتلك 6 مراكز بيانات رئيسية في إمارة دبي، وترتبط بقاعدة عملاء واسعة في مجال الأمن السيبراني، حيث تخدم أكثر من 200 جهة في دولة الإمارات، مقدمةً منظومة متكاملة تضم ما يزيد على 100 خدمة رئيسية وفرعية تشمل: السحابة الخضراء الخاصة، والذكاء الاصطناعي السيادي، وحلول المدن الذكية، والأمن السيبراني.

الطاقة الاستيعابية

وقالت إن إجمالي الطاقة الاستيعابية الحالية لهذه المراكز يتجاوز 30 ميجاوات، وسط مشاريع توسعة جارية، مثل مشروع ورسان، لتلبية النمو المستمر، مع وجود خطط طموحة للوصول إلى سعة استيعابية تصل إلى 100 ميجاوات أو أكثر بحلول عام 2030، لدعم متطلبات الحوسبة المتزايدة.

وأضافت، أنه في إطار دعم منظومة البيانات، توفر «مورو» منصة «دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي»، التي تمثل نسيج البيانات على مستوى إمارة دبي، إلى جانب البنية التحتية المتكاملة لاستضافة بيانات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.