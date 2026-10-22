13700 مبنى تحت مراقبة «أمان» للإنذار المبكر في الشارقة





كشف المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق، عن تحقيق منظومة «أمان» للإنذار المبكر في إمارة الشارقة نتائج تشغيلية بارزة، تمثلت في ربط 13 ألفاً و700 مبنى بالنظام، ومعالجة 3 ملايين و300 ألف إشارة منذ عام 2022، إلى جانب رصد 500 حالة حريق فعلية وإبلاغ الدفاع المدني بها، وذلك خلال استعراضه أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها المنظومة في تعزيز الأمن والسلامة، ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث والحرائق، وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح الزرعوني أن منظومة «أمان» تواصل أداء دورها في مراقبة المباني والمنشآت على مدار الساعة، من خلال أنظمة ذكية تتيح استقبال إشارات الإنذار ومتابعتها بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن وصول عدد المباني المرتبطة بالمنظومة إلى 13 ألفاً و700 مبنى يعكس اتساع نطاق التغطية التشغيلية، فيما يمثل التعامل مع 3 ملايين و300 ألف إشارة منذ عام 2022 مؤشراً على حجم البيانات والبلاغات التي تتعامل معها المنظومة لدعم إجراءات الوقاية والسلامة.

وبيّن أن المنظومة رصدت 500 حالة حريق فعلية جرى إبلاغ الدفاع المدني بها، بما يعزز أهمية الربط الإلكتروني المباشر بين المباني ومراكز المراقبة، ويسهم في تسريع وصول البلاغات إلى الجهات المختصة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة، مؤكداً أهمية الإنذار المبكر في الحد من المخاطر المحتملة ودعم سرعة الاستجابة للحوادث قبل تفاقم آثارها.

تشغيل متواصل

وأشار إلى أن منظومة «أمان» سجلت 8 أعوام من التشغيل المتواصل في مجال مراقبة أنظمة الإنذار وتعزيز السلامة في المنشآت، بما يعكس استمرارية الخدمات التشغيلية وأهمية تطوير البنية التقنية للمنظومة لمواكبة التوسع العمراني وزيادة أعداد المباني والمنشآت في إمارة الشارقة.

واستعرض الزرعوني لوحة التحكم المركزية للمنظومة، التي توفر بيانات تشغيلية مباشرة حول حالة الأجهزة والإنذارات ومواقع المنشآت المرتبطة بالنظام، إلى جانب تصنيف البلاغات وفق مستويات الخطورة ومتابعة كفاءة الأجهزة، بما يساعد فرق المراقبة على تحديد الحالات التي تتطلب التدخل والتنسيق مع الجهات المختصة وفق طبيعة البلاغات الواردة.

وتعتمد المنظومة على الربط التقني بين أنظمة إنذار الحريق داخل المباني ومراكز المراقبة، بما يتيح استقبال التنبيهات ومتابعة الحالات بصورة مستمرة، ويساعد في تحديد مواقع الحوادث والكشف عن الأعطال الفنية التي قد تؤثر في جاهزية أنظمة السلامة، الأمر الذي يعزز كفاءة الإجراءات التشغيلية ويدعم سرعة التعامل مع البلاغات الطارئة.