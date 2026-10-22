حريق هائل يدمر معظم مبنى لإقامة كبار السن في ولاية ميسيسيبي وإجلاء السكان

اندلع حريق مساء الأربعاء في منشأة لإقامة كبار السن بولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما اضطر السكان إلى إخلائها.

ويكافح رجال الإطفاء الحريق الذي اندلع في منشأة بروكديل لإقامة كبار السن بمدينة كلينتون. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، لكن السلطات لم تكن قد تأكدت بعد من حصر جميع المقيمين في المنشأة.

وقالت مارلي برايس كوك، مديرة الاتصالات في مدينة كلينتون /نحو 10 أميال (16 كيلومترا) شمال غربي جاكسون/ إن "الجزء الأكبر من المبنى لم يعد موجودا".

ونُقل السكان الذين أُجلوا من المنشأة بالحافلات إلى إحدى الكنائس، بينما واصلت فرق الطوارئ تفتيش المبنى بحثا عن أي مقيمين قد يكونون لا يزالون بداخله.

وأضافت أن بروكديل كانت تتخذ الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة المنشأة إلى بعض المنشآت الأخرى التابعة للشركة.

وقالت: "أعمل في المدينة منذ أربع سنوات، وربما كانت هذه المرة الأولى التي أشهد فيها حادثا بهذا الحجم".

وطلبت المدينة من الجمهور تجنب المنطقة المحيطة بموقع الحريق، لإتاحة المجال أمام فرق الطوارئ للقيام بعملها.