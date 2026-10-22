الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين إشارات من المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسواق ​الآسيوية اليوم الخميس، وسط ترقب المشاركين في السوق لاجتماع ‌السياسة النقدية ​لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر تشرين الأول عند 4104.33 دولار. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4132.30 دولار.

وينصب تركيز السوق على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي ​27 ⁠و28 أكتوبر، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها الأسبوع المقبل. وتمثل هذه البيانات مؤشرا رئيسيا يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي الذي ⁠يتطلع للوصول بمعدل التضخم إلى اثنين بالمئة.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بالسلب على أسعار الذهب لأنها تزيد من ​تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 57.33 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1609.95 دولار، وهبط ​البلاديوم 0.8 بالمئة إلى ‌1078.52دولار.