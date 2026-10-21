شرطة دبي تنعى اللواء خليفة المهيري أحد رجالاتها الأوائل

نعت القيادة العامة لشرطة دبي اللواء خليفة بن ظاعن المهيري، أحد أوائل المنتسبين إلى شرطة دبي منذ تأسيسها عام 1956، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات، كان من أبرزها إدارته لمركز شرطة ند الشبا.

وقالت شرطة دبي، في نعيها، إن اللواء خليفة بن ظاعن المهيري يُعد من المنتسبين الأوائل إلى القوة منذ تأسيسها عام 1956، وقدم خلال مسيرته المهنية الكثير من الإنجازات، أبرزها إدارته لمركز شرطة ند الشبا، داعيةً الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

ويُعد الفقيد من أوائل الشباب الذين انضموا إلى شرطة دبي في عام تأسيسها، إذ التحق بالقوة وهو في الخامسة عشرة من عمره، وحمل الرقم الشرطي (8)، براتب لم يتجاوز 90 روبية. وخلال مسيرته، عمل في ظل القيادات الأجنبية الثلاث الأولى التي تعاقبت على قيادة شرطة دبي، ثم القيادات الوطنية.

وتدرج الفقيد في مهامه، وتنقل بين عدد من المواقع والمراكز الشرطية، من بينها مخفر شرطة زعبيل، ثم مركز شرطة ند الشبا، مواصلاً عطاءه حتى تقاعده.

وكان اللواء خليفة بن ظاعن المهيري ضمن الجيل المبكر من أبناء الوطن الذين أسهموا في بناء العمل الشرطي في دبي، إلى جانب عدد من الأسماء التي ارتبطت بتلك المرحلة، من بينهم خليفة جمعة النابودة، وعيسى عبدالله بوجيمد، ومحمد علي أبوفروشة، المعروف بـ«بن كلي»، والشرطي علي حسن، والشرطي أحمد محمد يوسف، وغيرهم من الرعيل الأول الذين شكلوا النواة الوطنية للقوة في سنواتها الأولى.