«داماك» تقلّص استهلاك المياه في أبراجها 43.7%

أكد محمد الطحاينة، المدير التنفيذي للمشاريع في شركة «داماك» العقارية، أن الاستدامة وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لم تعد خيارات إضافية أو رفاهية في قطاع التطوير العقاري، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة المشاريع وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع البناء والتشييد، مشدداً على أن الابتكار والتكنولوجيا يمثلان ركيزتين أساسيتين في تطوير المباني وتحسين أدائها البيئي والتشغيلي.

وقال الطحاينة، في تصريح لـ«البيان» على هامش مشاركة «داماك» في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، إن الشركة تحرص منذ انطلاقتها على مواكبة أحدث الابتكارات وتوظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة في مشاريعها، بما يسهم في رفع كفاءة المباني، وترشيد استهلاك الموارد، وتحسين جودة التنفيذ، مؤكداً أن مواكبة التطور التقني باتت ضرورة للحفاظ على التنافسية في السوق العقارية.

وأوضح أبرز النتائج التي حققتها «داماك» في مجال الاستدامة خلال عام 2025، مشيراً إلى نجاح الشركة في خفض انبعاثات النطاق الأول المباشرة بنسبة 34.7%، وانبعاثات النطاق الثاني المرتبطة بالطاقة بنسبة 2.4%، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل الأثر البيئي لمشاريعها. وأوضح أن الشركة حققت تقدماً ملموساً في ترشيد استهلاك المياه، حيث انخفض الاستهلاك بنسبة 43.7% في الأبراج السكنية، وبنسبة 11.5% في «داماك مول»، إلى جانب معالجة نحو 61.05 مليون جالون من مياه الصرف الصحي، مقارنة بعام 2023، بما يعكس أهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية في المشاريع العقارية.

وفي مجال الطاقة، أشار إلى انخفاض الطلب على الشبكة الكهربائية في 49 برجاً بنسبة 23%، مقارنة بالعام السابق، فضلاً عن ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية في مراكز التسوق إلى 1,028 ميغاواط ساعة خلال عام 2025، مقابل 728 ميغاواط ساعة في عام 2024، فيما نجحت الشركة في خفض استهلاك الوقود بنسبة 55.2% خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

تكنولوجيا

وشدد على أن توظيف التكنولوجيا المتقدمة والحلول الذكية يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وتقليل الهدر في الموارد، لافتاً إلى اعتماد الشركة تقنيات البناء الحديثة، ومنها الوحدات الجاهزة «البودز»، والواجهات الزجاجية والنوافذ عالية الكفاءة، وأنظمة التكييف الموفرة للطاقة.

وأضاف أن هذه الحلول تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاعات حيوية تشمل التكييف والكهرباء والري، مع تحقيق تحسينات في الكفاءة تصل إلى نحو 40% في بعض المجالات، وفقاً لطبيعة التطبيق، بما يدعم خفض استهلاك الموارد ورفع جودة الأعمال المنفذة.

وشدد على أن الاستدامة تبدأ من المراحل الأولى للمشروع، وتشمل التصميم والبنية التحتية واختيار مواد البناء، وصولاً إلى التشغيل، مؤكداً التزام «داماك» بتطبيق نظام «السعفات» للمباني الخضراء، بالمستوى الفضي كحد أدنى، في جميع مشاريعها الجديدة.