شرطة الشارقة تطمئن السكان بشأن الروائح المنتشرة وتؤكد استقرار الأوضاع





طمأنت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع بشأن الروائح التي لاحظها عدد من السكان في مدينة الشارقة وبعض الإمارات المجاورة، مؤكدة أن الوضع آمن ومستقر، ولا توجد أي مؤشرات تدعو إلى القلق أو تشكّل تهديداً للسلامة العامة، وذلك في إطار حرصها على توضيح الحقائق وتعزيز الطمأنينة بين أفراد المجتمع.

وأفاد الفريق عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، خلال مداخلة في برنامج «الخط المباشر»، بأنه تم رصد شكاوى من بعض السكان بشأن انتشار روائح في مدينة الشارقة والإمارات المجاورة، مؤكداً أن الجهات المختصة تتابع الموضوع وتعمل على تقييم المستجدات بما يضمن سلامة الجميع. وقال الفريق عبد الله مبارك بن عامر: «نطمئن الجمهور بأن الوضع آمن ومستقر، ولا يوجد أي شيء يمثّل تهديداً، والحمد لله، وسنوافيكم بأي مستجدات في حال توافرها».

وأوضح أن الجهات المعنية تواصل متابعة الوضع والتنسيق فيما بينها للوقوف على طبيعة الروائح التي جرى رصدها وتقييم الحالة بصورة دقيقة، تمهيداً لإعداد تقرير يوضح التفاصيل المتعلقة بالموضوع ويقدم المعلومات اللازمة للجمهور.

وتأتي هذه التطمينات في ظل تساؤلات طرحها بعض السكان حول طبيعة الروائح وأسباب انتشارها، حيث حرصت شرطة الشارقة على الاستجابة للملاحظات المجتمعية وتوضيح الموقف من خلال القنوات الإعلامية الرسمية، بما يعزز الثقة والشفافية ويحد من تداول المعلومات غير المؤكدة. وتؤكد المتابعة أهمية التواصل المباشر بين الجهات الأمنية وأفراد المجتمع لضمان وصول المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، والتعامل مع الملاحظات التي تمس الحياة اليومية للسكان وفق الإجراءات المعتمدة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.