بلدية دبي تطلق نظاماً رقمياً لتعزيز إدارة النفايات

استعرضت بلدية دبي، خلال مشاركتها في معرض «ويتيكس 2026»، مشروع «سيركل دبي»، الذي يستهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة، بما ينسجم مع استراتيجية دبي المتكاملة للنفايات 2041، وتوجهات الإمارة نحو بناء منظومة مستدامة لإدارة النفايات.

وأكد محمد الريس، مدير إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي، أن المشروع يمثل مبادرة توعوية متكاملة تركز على الحد من إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز فرزها، وتحويلها عن مسار الطمر، إلى جانب المحافظة على نظافة الإمارة من خلال برامج توعوية تسهم في تغيير السلوك المجتمعي وترسيخ الممارسات الإيجابية في التعامل مع النفايات.

وفي إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الوعي البيئي، كشفت البلدية عن نظام إدارة التعلم الجديد (LMS)، الذي يوفر منصة رقمية للمحتوى التعليمي والتوعوي، عبر مواد مصممة لتناسب احتياجات مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية، بما يعزز وصول الرسائل البيئية إلى الفئات المستهدفة، ويرفع مستوى المشاركة في تحقيق أهداف المشروع.

أهداف

ويستهدف «سيركل دبي» 9 قطاعات رئيسية تشمل: القطاع الصناعي والتجاري، والمناطق السكنية، والمزارع، والمطورين العقاريين، والعمال وسكنات العمال، ومؤسسات إدارة النفايات، والقطاع السياحي، والمؤسسات التعليمية، بما يضمن شمولية البرامج التوعوية وتنوع أدواتها وفقاً لطبيعة كل قطاع واحتياجاته.

ويتضمن المشروع تشكيل فريق من السفراء يتولى دعم الحملات التوعوية والميدانية، وتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع والجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه البيئة، وتحويل الممارسات المستدامة إلى جزء من الحياة اليومية.

مستهدفات

ويأتي المشروع ضمن جهود بلدية دبي لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة للنفايات 2041، التي تتطلع إلى خفض كمية النفايات المنتجة للفرد بنسبة 18%، وتحويل 100% من النفايات بعيداً عن مسار الطمر، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد، ويعزز الاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانة دبي مدينةً رائدةً في الاستدامة وجودة الحياة.