إبداعات أصحاب الهمم تروي بالألوان حكاية إرادة

دبي – سارة الكواري

بين اللوحات والألوان في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، تستوقفك الفنانة ديانا الزوار وهي تمسك الفرشاة بقدمها، وترسم لوحة كبيرة لكلب، تتداخل في تفاصيلها درجات البرتقالي والأحمر والأزرق والبنفسجي، بدقة تعكس سنوات طويلة من الممارسة.

ديانا، التي تملك إعاقة في يديها، وجدت في الرسم مساحة للتعبير عن موهبتها منذ طفولتها، لتقدم أمام الجمهور تجربة فنية تتيح متابعة تشكّل اللوحة، من حركة الفرشاة إلى توزيع الألوان وإبراز التفاصيل.

وأوضح زوجها أنها بدأت الرسم في سن السادسة، وتبلغ اليوم 32 عاماً، لتصل رحلتها مع الفن إلى 26 عاماً، رافقتها خلالها الألوان عبر مراحل حياتها المختلفة، وصولاً إلى مشاركتها بأعمالها وتجربتها أمام زوار المعرض.

ولا تنحصر مهارات ديانا في الرسم؛ فهي تقود السيارة أيضاً، وتمارس حياتها بوصفها أماً لطفلة تبلغ أربع سنوات، إلى جانب اهتمامها بالرياضة وممارستها السابقة للتايكوندو، بحسب زوجها.

وفي مساحة العرض، تصبح خطوات إنجاز اللوحة جزءاً من حضورها الفني، إذ يشاهد الزوار كيف تتحرك الفرشاة بقدمها، وكيف تتجاور الألوان لتمنح العمل ملامحه وتفاصيله، فيما تظهر في الخلفية لوحات أخرى تعتمد أسلوباً لونياً مشابهاً.

وتجمع مشاركة ديانا بين عرض العمل الفني والكشف عن طريقة إنجازه، فتمنح الجمهور فرصة للتعرف إلى تجربتها عن قرب، وأن الإعاقة ليست سوى تمكين، وتفتح نافذة على مسيرة فنانة بدأت مبكراً، وجمعت في حياتها بين الإبداع والأمومة والرياضة وقيادة السيارة.