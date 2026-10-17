«باركن» توضح مواعيد رسوم المواقف العامة في دبي

دبي – نورا الأمير:

أوضحت شركة «باركن»، المشغّل للمواقف العامة المدفوعة في دبي، مواعيد تطبيق الرسوم والتعرفة خلال ساعات الذروة وخارجها، مشيرة إلى أن الرسوم تُطبق من الاثنين إلى السبت، من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، فيما تكون المواقف العامة العادية مجانية من العاشرة مساءً حتى الثامنة صباحاً، وأيام الأحد والعطلات الرسمية.

وبيّنت الشركة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن ساعات الذروة تمتد من الثامنة حتى العاشرة صباحاً، ومن الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، بإجمالي ست ساعات يومياً، وتُطبق خلالها تعرفة الذروة، التي تختلف بحسب فئة الموقف.

وأضافت أن ساعات خارج الذروة تشمل الفترة من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن الثامنة مساءً حتى العاشرة ليلاً، وتُحتسب خلالها الرسوم وفق التعرفة المحددة لهذه الفترات.

ودعت «باركن» مستخدمي المواقف إلى الاطلاع على اللوحات الإرشادية في مواقع الوقوف، أو مراجعة تطبيق الشركة، للتحقق من الرسوم ومواعيد تطبيقها، لا سيما في المواقف التي تخضع لتعرفة خاصة أو ترتيبات مختلفة.