2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الخميس، 2.8 مليار درهم تمت عبر 744 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 512 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 63 مبايعة لمبانٍ و49 مبايعة لأراضٍ، و400 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 855 مليون درهم تمت عبر 192 معاملة، منها 31 رهناً لمبانٍ، و45 رهناً لأراضٍ، و116 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 40 هبة بقيمة 151 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة شوبا هارتلاند معاملة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 172 مليون درهم، إلى جانب رهن لفيلا في منطقة جزر العالم بقيمة 22 مليون درهم.



