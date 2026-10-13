منشآت «الإمارات للخدمات الصحية» تسجل 9.36 ملايين فحص مخبري في 2025

دبي-نورا الامير

سجلت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 9 ملايين و359 ألفاً و991 فحصاً مخبرياً خلال عام 2025، وفقاً للإحصاءات المسجلة ضمن 13 فئة مخبرية، تصدرتها فحوصات الكيمياء الحيوية بإجمالي 6 ملايين و406 آلاف و740 فحصاً، شكلت نحو 68.4% من إجمالي الفحوصات.

وبحسب البيانات الإحصائية للمؤسسة، جاءت فحوصات أمراض الدم في المرتبة الثانية بمليون و116 ألفاً و801 فحص، تلتها فحوصات الأمصال وعلم المناعة بواقع 724 ألفاً و11 فحصاً، ثم تحاليل الأحياء المجهرية التي بلغ عددها 380 ألفاً و407 فحوصات.

وسجلت فحوصات علم الفيروسات 261 ألفاً و490 فحصاً، فيما بلغ عدد فحوصات زراعة الأحياء المجهرية واختبارات الحساسية 178 ألفاً و473 فحصاً، مقابل 177 ألفاً و801 فحص متعلق ببنك الدم.

وفي فئات أخرى، بلغ عدد الفحوصات المرسلة إلى المختبرات المرجعية 39 ألفاً و280 فحصاً، فيما سجلت اختبارات البلغم 26 ألفاً و278 فحصاً، وفحوصات علم التشريح المرضي وعلم أمراض الخلايا 19 ألفاً و467 فحصاً.

كما شملت الفحوصات 14 ألفاً و98 فحصاً للطفيليات، و7 آلاف و874 فحصاً لعلم السموم، إلى جانب 7 آلاف و271 فحصاً في مجال تحاليل علم الجينات.

وبلغ مجموع فحوصات الكيمياء الحيوية وأمراض الدم 7 ملايين و523 ألفاً و541 فحصاً، ما يعادل نحو 80.4% من إجمالي الفحوصات المسجلة خلال العام، وفقاً للأرقام المعلنة.

وتبرز هذه الإحصاءات تنوع النشاط المخبري في منشآت المؤسسة، الذي يشمل فحوصات أساسية وتخصصية في مجالات متعددة، من بينها الكيمياء الحيوية وأمراض الدم والمناعة والفيروسات والأحياء المجهرية والجينات وبنوك الدم، إلى جانب الفحوصات التخصصية الأخرى، بما يعكس حجم الخدمات التشخيصية المخبرية المقدمة عبر المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها.