5.52 مليارات درهم إنفاق الإمارات على قطاع الفضاء بنمو 27.1%

كشف المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، عن نتائج المسح الاقتصادي الفضائي لعام 2025، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الفضائي، مدفوعة بارتفاع حجم الإنفاق والاستثمارات، وتنامي دور القطاع الخاص، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع.

وقال القبيسي، خلال ورشة العمل التي نظمتها وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن إجمالي الإنفاق في القطاع الفضائي بلغ 5.52 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 27.1% مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما يعكس التوسع المتواصل في الأنشطة والاستثمارات المرتبطة بقطاع الفضاء في الدولة.

وأوضح أن القطاع التجاري استحوذ على 48% من إجمالي الإنفاق الفضائي، بما يعادل 2.64 مليار درهم، في مؤشر واضح على تنامي مساهمة الشركات الخاصة في دعم منظومة الفضاء الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وأشار القبيسي إلى أن نتائج المسح أظهرت تقدماً لافتاً في ملف التوطين، حيث ارتفع عدد الإماراتيين العاملين في القطاع بنسبة 27.9% ليصل إلى 1495 مواطناً ومواطنة، من بينهم 1333 شاباً وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، ما يؤكد نجاح الجهود الوطنية في استقطاب الكفاءات الشابة وتمكينها في المجالات الفضائية المتقدمة.

وأضاف أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في القطاع، إذ بلغت حصتها 33.5% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الفضائي، فيما سجل عدد الموظفات الإماراتيات نمواً بنسبة 83.9%، ما يعكس نجاح المبادرات الوطنية في دعم مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا والفضاء.

وأكد القبيسي أن قطاع الفضاء الإماراتي يمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات 2031، ليدعم توجهات دولة الإمارات، وذلك من خلال بناء قطاع أكثر تنافسية، وتعزيز مساهمته الاقتصادية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والشراكات النوعية، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في مجال الفضاء على المستويين الإقليمي والعالمي.