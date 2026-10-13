«الرسائل» هدية محمد بن راشد لحضور «ملتقى القادة»





شهد ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي، توزيع نسخ من كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ضمن فعاليات الملتقى السنوي المتخصص في الإدارة والقيادة.

ويأتي الكتاب، الذي يمثل الجزء الثاني من «علمتني الحياة»، حاملاً خلاصة نحو ستة عقود من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة والعمل الحكومي وبناء الإنسان وصناعة المستقبل، من خلال 26 رسالة تعكس رؤى سموه وتجاربه ودروسه المستمدة من مسيرة حافلة بالإنجازات.

ويتضمن الكتاب رسائل يوجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى كل من يحمل أمانة الوطن، متناولاً مجموعة من القيم والمبادئ القيادية والإنسانية، وفي مقدمتها الطموح والعمل وتحمل المسؤولية والاستثمار في الإنسان وصناعة المستقبل.

ويأتي توزيع الكتاب خلال الملتقى في إطار ترسيخ الفكر القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونقل خبراته وتجاربه إلى القيادات الحكومية والخاصة، بما يعزز ثقافة التميز والابتكار والإنجاز، ويجسد رؤية سموه في إعداد قيادات قادرة على استشراف المستقبل ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير.

ويشكل ملتقى محمد بن راشد للقادة منصة سنوية تجمع أبرز القيادات في دبي، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ نموذج قيادي يقوم على الكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز.