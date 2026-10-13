تحت رعاية محمد بن راشد... انطلاق فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»





تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، بمشاركة 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي.

ويُعد الملتقى أحد أبرز التجمعات السنوية المتخصصة في الإدارة والقيادة، ويهدف إلى ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في بناء منظومة قيادية عالمية تتمتع بأعلى مستويات الجاهزية، وتستند إلى استشراف الفرص المستقبلية، وتعزيز المرونة والابتكار وسرعة الإنجاز في مواجهة التحولات والمتغيرات.

ويمثل الملتقى منصة استراتيجية لترسيخ الفكر القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي مستدام، يسهم في توحيد الجهود وتوجيه طاقات الجهات الحكومية والخاصة في دبي نحو تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الحياة.