«موجّه دبي القيادي» مساعد ذكي يرافق قادة دبي في مواجهة التحديات

استعرض "ملتقى محمد بن راشد للقادة" الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري، منصة ذكية تحت اسم «موجّه دبي القيادي»، مدعّمة بالذكاء الاصطناعي ووكيل الذكاء الاصطناعي، لمساعدة القادة على مواجهة التحديات في مسيرتهم المهنية، من خلال شخصية افتراضية تفاعلية تناقش معهم المشكلات، وتقدّم التوجيه والأدوات المناسبة، وتطرح وجهات نظر مختلفة تساعدهم على التعامل معها، مستهدفة 100 ألف موظف في حكومة دبي.

وأوضح عبيد مرداس، مهندس أول في المكتب التنفيذي لحكومة دبي، أن المنصة تستند إلى بيانات وكتب وأطر عمل وأدوات تساعد الشخصية الافتراضية على توجيه القادة، إذ يستطيع المستخدم شرح المشكلة أو الموضوع الذي يواجهه، لتناقشه الشخصية الافتراضية وتدرّبه على كيفية التعامل مع المشكلة، وتقدّم مقترحات تسهم في مواجهة الأمر بصورة أفضل.

وأضاف أن التجربة تضم موجّهاً قيادياً عاماً، إلى جانب شخصيات افتراضية متخصصة في مجالات محددة، تتيح للمستخدم مناقشة التحديات بحسب طبيعتها، والتفاعل معها بالصوت والصورة.

وأشار إلى أن الشخصيات الافتراضية المتاحة في العرض تتحدث باللغتين العربية والإنجليزية، كما أنها تتقن اللهجة الإماراتية، بما يناسب المشاركين في الملتقى، مع إمكانية إضافة لغات أخرى مستقبلاً.

وبيّن أن الصور المصاحبة للتجربة تعكس أفكاراً مرتبطة بالقيادة في دبي والقيم التي يسعى المشروع إلى تعزيزها لدى القادة، موضحاً أن العرض في الملتقى يمثّل نموذجاً أولياً للمنصة، مع التوجه إلى تطويرها وإتاحة خدماتها لموظفي حكومة دبي وقادتها مستقبلاً.