الإمارات... سحب تشغيلة من كمامات الوجه احترازياً بسبب مخاوف تتعلق بالجودة

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن السحب الاحترازي لتشغيلة من كمامات الوجه ثلاثية الطبقات، من منتج «نين 160 إف إم بي – إن إم إل فيس ماسك سي جي بلو»، تحمل الرقم 20251015، وذلك بعد رصد ملاحظات تتعلق بجودة المنتج، شملت وجود مظاهر تلوث في وحدات من التشغيلة المتأثرة. وأوضحت المؤسسة، في تعميم لها، أن قرار السحب جاء عقب ورود شكوى متعلقة بجودة المنتج، وما أسفرت عنه إجراءات التفتيش اللاحقة من رصد مواد غريبة ومظاهر تلوث في الوحدات.

ووجّهت المؤسسة الموزع المحلي إلى البدء فوراً بسحب جميع الكميات الموزعة من التشغيلة من أسواق الدولة، مع إبقاء جميع الكميات المسحوبة والمتبقية تحت الحجز والعزل، ومنع إعادة توزيعها أو تداولها، كما ألزمت الموزع بتزويد المؤسسة بإجمالي الكميات المستوردة والموزعة والمسحوبة والمتبقية في المخزون، إلى جانب قائمة التوزيع الكاملة داخل الدولة.

ودعت المؤسسة مقدمي الرعاية الصحية والمنشآت الصحية والمنشآت الصيدلانية إلى الوقف الفوري لبيع وتوريد وتوزيع واستخدام التشغيلة المتأثرة، وحصر جميع الكميات المتوفرة منها وعزلها ووضعها تحت الحجز، وإعادة الكميات المتأثرة إلى المورد أو الموزع المحلي.

وشددت على ضرورة الاحتفاظ بسجلات موثقة تتضمن الكميات التي تم حصرها وعزلها وإعادتها، والإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بجودة المنتج أو حادث ضار مرتبط به عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة لدى مؤسسة الإمارات للدواء.

كما دعت المؤسسة الجمهور إلى التوقف عن استخدام أي عبوات تابعة للتشغيلة، وإعادة المنتج المتأثر إلى نقطة الشراء أو إلى المورد، مؤكدة ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بجودة المنتج أو أي حادث ضار مرتبط به من خلال قنوات الإبلاغ المعتمدة لدى مؤسسة الإمارات للدواء.