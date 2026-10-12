قائد القيادة المركزية الأمريكية: الأمن المستدام يتطلب شراكات قوية لمواجهة التهديدات المشتركة





أكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يتطلب وجود شراكات قوية قادرة على التعامل مع التهديدات المتغيرة والمتسارعة، مشيراً إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تعمل وفق منظومة متكاملة لتعزيز حضورها وتعاونها مع دول المنطقة بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وقال كوبر إن مفهوم العمل المشترك بين الدول لم يكن يحظى قبل سنوات بالزخم ذاته الذي يشهده اليوم، إلا أن التطورات الأمنية والعمليات العسكرية المشتركة التي شهدتها المنطقة أسهمت في إحداث تحول كبير في أساليب التعاون وتطوير مفاهيم جديدة للعمل الجماعي والتنسيق متعدد الأطراف.

وأوضح في كلمة مسجلة، خلال مؤتمر «تريندز السنوي السادس 2026» في أبوظبي، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين على تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة، لافتاً إلى نجاح الجهود التعاونية في مواجهة العديد من التهديدات، بما في ذلك اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة استهدفت أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار إلى أن التحديات الأمنية لم تعد تقتصر على التهديدات التقليدية، بل امتدت إلى الفضاء السيبراني الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية، الأمر الذي يفرض تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة المخاطر الإلكترونية المتزايدة، وضمان حماية الأمن الوطني للدول والحفاظ على سلامة المجتمعات.

وشدد كوبر على أهمية استمرارية التعاون الأمني والعسكري بين الدول على مدار العام، مؤكداً أن بناء الشراكات الفاعلة لا ينبغي أن يكون مرتبطاً فقط بأوقات الأزمات أو النزاعات، بل يجب أن يقوم على العمل المشترك والتنسيق المستدام والتدريب المتواصل.

وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية توسع نطاق تعاونها مع شركاء من مختلف مناطق العالم، بما في ذلك دول آسيوية، مؤكداً أن العلاقات القائمة تجاوزت مرحلة التدريبات المشتركة لتصل إلى مستويات متقدمة من التنسيق والقيادة والعمل المشترك في مواجهة التحديات المختلفة.

وفي السياق ذاته، وصف كوبر الشراكات البحرية الدولية بأنها نموذج ناجح للتعاون متعدد الجنسيات، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة التي تضم 47 دولة تمثل إحدى أكبر الشراكات البحرية في العالم، وقد أسهمت في تعزيز الأمن البحري ورفع الجاهزية العملياتية ودعم جهود الاستقرار وحماية خطوط الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة.

وأكد أن علاقات الصداقة والثقة المتبادلة وتبادل الخبرات بين الشركاء تمثل ركائز أساسية لبناء منظومة أمنية أكثر قوة وفاعلية، موضحاً أن التعاون المشترك لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير القدرات وبناء الكفاءات وتعزيز التفاهم بين الدول.

وأكد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات وتحالفات خلال السنوات الماضية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز مستويات التعاون والتنسيق الدولي بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وبناء شرق أوسط أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال القادمة.