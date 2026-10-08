«الطاقة والبنية التحتية» تطور خدمة الرخص التشغيلية للمنشآت

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق حزمة من التحسينات الجديدة على خدمة «تعديل البيانات والمعلومات المتعلقة بالرخصة التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية»، وذلك ضمن جهودها المستمرة في إطار «الخدمة الإماراتية 2.0» وتطبيق الدورة الثالثة من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بهدف تقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة، تلبي تطلعات المتعاملين.

وتأتي هذه التحسينات لإحداث نقلة نوعية في تجربة متعاملي الوزارة وتسهيل بيئة الأعمال، حيث أسهمت التحديثات الأخيرة في تحقيق نتائج أبرزها إلغاء الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية بنسبة 100%، لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، وتقليل عدد الحقول المطلوبة بنسبة 94%، لتسريع عملية تقديم الطلب وتفادي التعقيدات، إلى جانب تقليل مدة إنجاز الخدمة بنسبة 88%، بما يضمن تقديم النتائج في وقت قياسي، فضلاً عن خفض عدد المستندات المطلوبة بنسبة 80%، لتخفيف العبء الإداري عن المنشآت الوطنية.

وأكدت الوزارة من خلال هذه الخطوة التزامها بتوفير معاملات حكومية أكثر بساطة وفاعلية، تركز على احتياجات المنشآت الوطنية، وتعزز كفاءة قطاع الطاقة والبنية التحتية في الدولة.