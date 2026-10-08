شرطة رأس الخيمة تكثف البحث عن المواطنة «شيخة»

كثفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عمليات البحث والتحري عن المواطنة «شيخة»، بعد تغيبها عن ذويها، وذلك في إطار جهودها للعثور عليها والاطمئنان إلى سلامتها.

ودعت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع ممن تتوافر لديهم أي معلومات أو بيانات قد تسهم في تحديد مكانها أو الوصول إليها، إلى سرعة التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقمين 999 أو 901، مؤكدة أن التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة يسهمان في دعم جهود البحث والوصول إليها في أسرع وقت، مع أهمية التواصل مع الجهات الأمنية عبر القنوات الرسمية. وناشدت الشرطة كل من شاهد المواطنة أو لديه معلومات عنها المبادرة إلى الاتصال بالجهات المختصة، وعدم تداول معلومات غير مؤكدة، بما يدعم جهود البحث ويحافظ على خصوصية الحالة.