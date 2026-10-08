تعرف على المناطق المسموح فيها السكن المشترك في دبي





دبي – وائل نعيم

حددت بلدية دبي 44 منطقة للسكن المشترك في إمارة دبي بشكل كلي وجزئي، وذلك وفق دليل متكامل أصدرته لتنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك، ليكون مرجعاً واضحاً للملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات، حيث يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب تحديد المناطق المسموح بها تخصيص المباني للسكن المشترك، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومنظمة لمختلف فئات المجتمع، ويترجم أحكام قانون تنظيم السكن المشترك المتعلقة بحماية الحقوق، وتعزيز السلامة والصحة العامة.