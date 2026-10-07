دبي تطور 1,474 خدمة حكومية وتحقق وفورات بـ6 مليارات درهم

عبدالله البسطي: «خدمات 360» حققت أثراً ملموساً ومستداماً في حياة الناس

أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن سياسة خدمات 360 أسهمت في تطوير 1,474 خدمة حكومية بصورة شاملة ومتكاملة، بما أسهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين، وحقق وفورات بلغت نحو 6 مليارات درهم منذ إطلاقها قبل 3 سنوات.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمعاليه ضمن ملتقى أفضل الممارسات للخدمات الحكومية 2026، الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تحت عنوان «خدمات 360 – من الرؤية إلى الأثر»، حيث استعرض خلالها مسيرة تطوير الخدمات الحكومية والانتقال بها من مجرد تقديم الخدمة إلى تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الناس.

وأوضح البسطي أن سياسة «خدمات 360» تمثل نهجاً متكاملاً لإعادة تصميم الخدمات الحكومية من منظور المتعامل، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات، بما يجعل الحصول عليها أكثر سهولة وسلاسة.

وأكد أن خدمة الناس تمثل الأولوية الأولى في العمل الحكومي، وأن نجاح أي خدمة لا يقاس فقط بتقديمها، وإنما بمدى تأثيرها الإيجابي في حياة المتعاملين وقدرتها على تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم.

وأشار إلى أن كل إجراء يتم اختصاره، وكل خطوة يتم تبسيطها، وكل خدمة تصبح أسرع وأكثر سهولة، تنعكس بصورة مباشرة على جودة حياة الناس، من خلال توفير وقتهم وجهدهم وتقليل التكاليف المرتبطة بإنجاز معاملاتهم. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الخدمات والاستماع بصورة أكبر إلى احتياجات المتعاملين، وتحويل الملاحظات والتجارب إلى فرص لتحسين الخدمات، بما يعزز جودة الحياة ويحافظ على ريادة دبي في تقديم الخدمات الحكومية.