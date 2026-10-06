تراجع النفط مع انحسار المخاوف بشأن المعروض

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، إذ ساهمت ​صادرات الخام القوية من الشرق الأوسط وسحب مجموعة السبع من مخزونات الطوارئ في ‌تهدئة المخاوف بشأن ​المعروض، إلا أن المخاطر الأمنية المستمرة في المنطقة حدت من مقدار الهبوط.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً أو 0.8 % إلى 99.49 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً أو 1.1 % إلى 88.43 دولاراً للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا رئيسة أبحاث السوق لدى فيليب ⁠نوفا: «تظهر بيانات الشحن أن صادرات النفط الخام من المنطقة تجاوزت فعلياً مستويات ما قبل الحرب في أيام عدة خلال أواخر سبتمبر، وأتاحت المسارات البديلة والتعديلات اللوجستية، بطريقة ما، للمنتجين مواصلة تدفق الإمدادات رغم الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز».

وأضافت «مع ذلك، لا يبدو من المنطقي ‌بعد اعتبار ذلك عودة كاملة للأوضاع الطبيعية بالنسبة للإمدادات... إذ كانت هناك هجمات جديدة على ناقلات النفط في منطقة مضيق هرمز، كما ارتفع عدد الحوادث خلال الأيام الماضية. وهذا يعني أنه ‌رغم استمرار تدفق شحنات النفط، فإن تكاليف نقلها، والتأمين عليها، ومسارات ‌شحنها، والمخاطر الأمنية المرتبطة بذلك لا تزال مرتفعة».

التدفقات الخليجية

وأظهرت بيانات أن تدفقات النفط من ‌منطقة الخليج باستثناء إيران ارتفعت إلى أكثر ‌من 81 % من مستويات ما قبل الحرب في سبتمبر مدعومة بانتعاش الصادرات السعودية على الرغم من هجمات ​على البنية التحتية النفطية للمملكة ‌وتصاعد الهجمات الإيرانية على الشحن ​بالمنطقة، في حين انخفضت الصادرات الإيرانية ⁠إلى الصفر بسبب الحصار الأمريكي.

وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة الثلاثاء: إنه في حين لا تزال السوق قلقة بشأن احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات من المنطقة، فإن منتجي النفط في الخليج ​يواصلون التكيف مع ⁠الوضع القائم.

وأضافوا «أعلنت الكويت أنها ⁠تنتج بنسبة 75 % من مستويات ما قبل الحرب، في حين خفضت السعودية أيضاً سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف المتجه إلى آسيا لشحنات نوفمبر، في إشارة إلى تحسن صورة المعروض».

وفي ⁠خطوة أخرى لتهدئة المخاوف بشأن الإمدادات، اتفقت دول مجموعة السبع يوم الجمعة على سحب 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطيات الطوارئ، وتعهدت بالامتناع عن فرض قيود على تصدير الطاقة بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.