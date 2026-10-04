مدارس تعمم جداول الاختبارات التكوينية للصفوف من الأول إلى الرابع

دبي - رحاب حلاوة

عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور والطلبة جداول الاختبارات التكوينية للصفوف من الأول حتى الرابع، ضمن خطط التقييم للعام الدراسي 2026-2027، على أن تنطلق الاختبارات الثلاثاء 6 أكتوبر، وتستمر حتى الجمعة 9 أكتوبر الجاري.

ويخضع طلبة الصف الأول لاختبارات تكوينية في مجموعة من المواد، تشمل الرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم والتربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفقاً للشعبة الدراسية.

وحددت الجداول في بعض شعب الصف الأول اختبار الرياضيات يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، فيما تتوزع بقية الاختبارات على أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وفق الجدول المخصص لكل شعبة.

وفي الصف الثاني، تتوزع الاختبارات التكوينية على مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وتبدأ الاختبارات في بعض الشعب يوم الثلاثاء 6 أكتوبر وتستمر حتى الجمعة 9 أكتوبر.

ويركز اختبار العلوم على وحدتي «النباتات» و«الحيوانات»، فيما حددت المدارس محتوى اختبار الدراسات الاجتماعية ضمن الدروس التي انتهى الطلبة من دراستها خلال الفترة الماضية.

كما يتضمن تقييم التربية الإسلامية موضوعات محددة، ويشتمل على أنماط متنوعة من الأسئلة، من بينها أسئلة الصح والخطأ واختيار الإجابة الصحيحة، بما يتيح قياس مدى استيعاب الطالب للمفاهيم والمعارف المستهدفة.

وتتضمن جداول الصف الثاني كذلك اختباراً في اللغة الإنجليزية، مع اختلاف موعده بحسب الشعبة، إذ حددت المدارس لكل مجموعة من الطلبة جدولها الخاص، بما يوزع الاختبارات على أيام الأسبوع.

الصف الثالث

وتشمل اختبارات الصف الثالث اللغة العربية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، وتتوزع على أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس وفق الشعبة.

ويؤدي طلبة عدد من الشعب يوم الثلاثاء 6 أكتوبر تقييماً في اللغة العربية يعتمد على قصة خارجية تتبعها أسئلة، مع توضيح أن هذا الاختبار لا يحتاج إلى مذاكرة، فيما يشمل الاختبار التكويني الأول في العلوم المحتوى الذي جرى تدريسه خلال الفترة الماضية.

وفي الرياضيات، تركز الاختبارات على الوحدة الثانية ومهارات الجمع، بينما تتضمن بعض الشعب اختباراً للوحدة الثانية كاملة، فيما يستهدف اختبار الدراسات الاجتماعية الدروس المقررة التي سبق تدريسها.

الصف الرابع

أما طلبة الصف الرابع، فتشمل اختباراتهم اللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، وتتوزع الاختبارات خلال الفترة من الثلاثاء 6 إلى الخميس 8 أكتوبر وفق الشعبة.

ويتضمن الاختبار التكويني الأول في اللغة العربية نصاً خارجياً إلى جانب مهارات الجملة والتركيب، بينما يركز اختبار الرياضيات على الوحدة الثانية المتعلقة بجمع الأعداد الكلية وطرحها.

كما يخضع الطلبة لاختبار في الدراسات الاجتماعية ضمن المحتوى الذي تمت دراسته، إضافة إلى اختبار في التربية الإسلامية، مع اختلاف ترتيب الاختبارات بين شعب الصف الرابع.