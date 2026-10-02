إخطار المدارس في دبي بـ«زيارة ضمان الجودة» قبل 24 ساعة فقط

كشفت معالي عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن توجه منظومة ضمان الجودة في المدارس الخاصة بدبي إلى تطبيق نهج أكثر مرونة واستهدافاً في عملياتها، يقوم على إخطار المدارس بالزيارة قبل موعدها بـ24 ساعة فقط، وعدم إخضاع جميع المدارس بالضرورة لتقييم شامل، مع الاستناد إلى نتائج التقييم السابقة وبيانات الأداء لتحديد المدارس والمجالات التي تحتاج إلى تدخل، بما يضمن توجيه جهود ضمان الجودة إلى الجوانب التي يمكن أن تحقق فيها أثراً فعلياً في جودة التعليم.

وأكدت أن الهدف الأساسي من ضمان الجودة لا يتمثل في إصدار تقرير تفصيلي حول أداء المدرسة فحسب، وإنما في إحداث تحسن حقيقي ومستدام داخل المدرسة، موضحة أن تحقيق هذا الهدف قد يكون من خلال تقرير يحدد مجالات التطوير المطلوبة، أو عبر تدخل مباشر ومستهدف يركز على جوانب بعينها تحتاج إلى المعالجة والتحسين.

وأوضحت أن المدارس لن تعرف موعد «زيارة ضمان الجودة» إلا قبلها بـ24 ساعة، في تحول يستهدف ترسيخ مفهوم الجاهزية المستمرة، بحيث تكون المدرسة مستعدة طوال العام الدراسي، وليس فقط خلال الفترة التي تسبق وصول فرق ضمان الجودة.

وأشارت إلى أن هذا النهج يتيح لفرق ضمان الجودة رؤية المدرسة في صورتها الطبيعية، ومتابعة ما يحدث فعلياً خلال يوم دراسي اعتيادي، بدلاً من أن تتحول المدرسة قبل الزيارة إلى صورة مختلفة نتيجة الاستعداد المسبق لها. وشددت ميران على أن ضمان الجودة يجب أن يصبح جزءاً من ثقافة المدرسة وممارساتها اليومية، وليس نشاطاً موسمياً مرتبطاً بموعد الزيارة، معتبرة أن هذا التغيير يمثل أحد التحولات المهمة في منهجية ضمان الجودة خلال العام الدراسي الجاري.

زيارات مستهدفة

وفيما يتعلق بتحديد نوعية «زيارة ضمان الجودة» التي ستخضع لها كل مدرسة، أوضحت ميران أن بيانات كل مدرسة ومستوى تطورها يحددان طبيعة الزيارة التي ستخضع لها، لافتة إلى أن زيارات ضمان الجودة تنقسم إلى مسارين، حيث يتمثل المسار الأول في زيارة شاملة ينفذها فريق متخصص لتقييم أداء المدرسة وجودة التعليم والتعلّم وتجربة الطلبة، وتنتهي بتقرير تفصيلي وتقييم عام. وأما المسار الثاني، فيتمثل في زيارة متابعة أقصر وأكثر تركيزاً على جوانب محددة تكشف عنها بيانات المدرسة ومؤشرات أدائها، وتنتهي بتغذية راجعة تحدد نقاط القوة وفرص التطوير، من دون إصدار تقييم عام جديد.

ويعكس هذا النهج الجديد انتقال منظومة ضمان جودة التعليم في دبي من نموذج موحد يطبق بالطريقة ذاتها على جميع المدارس إلى نموذج أكثر استهدافاً يعتمد على البيانات والحاجة الفعلية للتحسين، إذ قد تخضع مدرسة لتقييم شامل، فيما تركز الزيارة إلى مدرسة أخرى على مجال محدد يمكن أن يسهم في دفع مستوى أدائها وتحسين نتائجها مستقبلاً.

آخر تقييم

وحول العلاقة بين نتائج زيارات ضمان الجودة والرسوم الدراسية، أكدت ميران أن المرجع، بحسب إطار عمل ضبط وتنظيم الرسوم المدرسية المعتمد، سيكون لآخر نتيجة تقييم معتمدة لكل مدرسة، سواء أجري ذلك التقييم خلال العام الجاري، أو كان آخر تقييم للمدرسة يعود إلى عامين سابقين. وأوضحت أن أي مستجدات تتعلق بتعديلات في الرسوم الدراسية سوف تستند إلى مؤشر تكلفة التعليم الذي يتم تحديده بحلول شهر أبريل من كل عام.

وفيما يتعلق بإعلان نتائج الرقابة المدرسية، أوضحت معالي عائشة ميران أن النتائج عادة ما يتم إعلانها دفعة واحدة في نهاية دورة التقييم، مع إمكانية النظر في آلية وتوقيت الإعلان إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك. وأشارت إلى أن المدرسة تحصل على نتيجة التقييم عقب انتهاء عملية الرقابة، ثم تُمنح فترة للاعتراض عليها قبل دراسة الطلب قبل اعتماد التصنيف الخاص بالمدرسة بصورة نهائية.