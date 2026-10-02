مدارس تدعو الأسر إلى تحديث بيانات الطلبة واعتماد الميثاق إلكترونياً

عممت مدارس على أولياء الأمور الدليل الإرشادي الصادر عن وزارة التربية والتعليم لاستخدام «منصة أولياء الأمور» للعام الدراسي 2026-2027، والذي يضم مجموعة من الخدمات والإجراءات المرتبطة بالطالب في نافذة رقمية واحدة، بدءاً من الوصول إلى ملفه وتحديث بياناته ومستنداته، وصولاً إلى متابعة الطلبات وتوقيع واعتماد ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر إلكترونياً.

ويعزز الدليل دور ولي الأمر في متابعة البيانات والإجراءات المدرسية المرتبطة بأبنائه، إذ تتيح البوابة الرقمية التابعة لوزارة التربية والتعليم الوصول إلى عدد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالطلبة، فيما حدد الدليل خطوات واضحة لاستخدامها، تشمل إدراج بيانات الأبناء، والاطلاع على ملف الطالب، وتقديم طلبات تحديث بعض المعلومات، وتحديث المستندات، إلى جانب توقيع واعتماد ميثاق الشراكة مع المدرسة.

وأوضح الدليل أن دخول ولي الأمر إلى المنصة يتم باستخدام حساب الهوية الرقمية «UAE Pass» المرتبط بهويته والمسجل في نظام «المنهل»، للتحقق من هوية المستخدم وتمكينه من الوصول إلى الخدمات المتاحة.

وفي حال الدخول بحساب هوية رقمية لا يتضمن رقم الهوية، يتم توجيه ولي الأمر إلى تحديث ملفه الشخصي من خلال تطبيق الهوية الرقمية، بما يضمن ارتباط الحساب بالبيانات المطلوبة للاستفادة من خدمات المنصة.

بيانات الأبناء

وحدد الدليل آلية لإظهار بيانات جميع الأبناء المرتبطين بحساب ولي الأمر، إذ يتعين اختيار «مزامنة البيانات» لإدراج بياناتهم، وفي حال عدم ظهور أحد الطلبة، يجب التأكد من ربط ولي الأمر في نظام «المنهل» بصفته «ولي أمر مسؤول».

وتتيح المنصة لولي الأمر بعد ذلك الدخول إلى ملف كل طالب والاطلاع على معلوماته الأساسية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من الإجراءات المرتبطة به من خلال حساب واحد، بما يختصر خطوات الوصول إلى البيانات والخدمات المدرسية.

ومن أبرز الخدمات التي تتيحها المنصة تقديم طلب لتحديث معلومات الطالب، وتشمل بيانات التواصل وطريقة المواصلات وعنوان السكن الحالي، بحيث يتم تقديم طلب التعديل إلكترونياً وإحالته إلى المدرسة لاستكمال إجراءات المراجعة والاعتماد.

إثبات السكن

وحدد الدليل آلية مختلفة لتحديث عنوان السكن وفق الإمارة، إذ يتطلب تحديث العنوان، إدخال تفاصيل العنوان الجديد وإرفاق مستند لإثبات السكن، بينما يمكن في إمارة أبوظبي تحديد الموقع على الخريطة أو إدخال رقم «عنواني» من دون الحاجة إلى إرفاق مستندات. ويمنح النظام ولي الأمر فرصة مراجعة المعلومات قبل إرسال طلب التحديث، إذ تظهر شاشة تتضمن ملخصاً للبيانات المدخلة للتأكد منها، قبل الضغط على خيار التأكيد والإرسال.

وبعد إرسال الطلب، تتم إحالته إلى إدارة المدرسة للمراجعة والاعتماد، فيما يستطيع ولي الأمر متابعة مسار الطلب إلكترونياً من خلال قائمة «طلباتي»، حيث تظهر حالته أثناء المراجعة باعتباره «قيد الإجراء».

تحديث المستندات

ولا تقتصر الخدمات على تعديل البيانات، إذ تتيح المنصة كذلك تحديث مستندات الطالب والملفات المرتبطة ببياناته، على أن يحدد ولي الأمر قبل تحميل المستندات الفئة الخاصة به وفق جهة عمله، ثم يرفق الوثائق المطلوبة بحسب الفئة المحددة في النظام. وفي حال عدم انطباق أي من الفئات المتاحة، يتيح النظام اختيار فئة «أخرى»، بما يسمح باستكمال عملية تحديث المستندات وفق البيانات الخاصة بولي الأمر.

ميثاق الشراكة إلكترونياً

ويبرز ضمن الإجراءات التي تناولها الدليل توقيع واعتماد ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر إلكترونياً، إذ يستطيع ولي الأمر الوصول إلى الخدمة من قائمة الإجراءات الخاصة بالطالب، ثم الاطلاع على بيانات المدرسة والطالب قبل الانتقال إلى بنود الميثاق.

ويطلع ولي الأمر على الالتزامات الواردة في ميثاق الشراكة، ثم ينتقل إلى الخطوة التالية لمراجعة البنود والشروط والموافقة عليها، قبل الضغط على خيار «توقيع الميثاق» لاستكمال عملية التوقيع والاعتماد إلكترونياً.

وبعد إتمام عملية الاعتماد، تظهر لولي الأمر شاشة تتيح تحميل ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر، ليصبح الإجراء متاحاً بالكامل عبر المنصة ضمن الخدمات الرقمية المرتبطة بملف الطالب. ويأتي تعميم الدليل على أولياء الأمور لتعريفهم بالخطوات المطلوبة للاستفادة من المنصة خلال العام الدراسي 2026-2027، وضمان تحديث بيانات أبنائهم ومستنداتهم ومتابعة الطلبات المرتبطة بهم، إلى جانب استكمال ميثاق الشراكة مع المدرسة إلكترونياً.