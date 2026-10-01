«فرجان دبي» تدعم المشاريع الإماراتية بـ «قهوتكم علينا»

دبي – سارة الكواري

تواصل «فرجان دبي» دعم المشاريع الإماراتية من خلال مبادرات مجتمعية تشجع السكان على التعرف إلى المشاريع المحلية في فرجانهم، ونظمت مبادرة «قهوتكم علينا»، بمناسبة يوم القهوة العالمي والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، بمشاركة 13 مقهى وفرعاً في 9 فرجان، تقدم إجمالاً 450 كوب قهوة مجانياً و250 كيساً مجانياً من حبوب القهوة. وتهدف المبادرة إلى إسعاد أفراد المجتمع ودعم المشاريع الإماراتية، عبر تشجيع الجمهور على زيارة المقاهي المشاركة والتعرف إلى منتجاتها.

وتوزعت الكميات على مناطق ند الحمر بإجمالي 100 كوب وكيس عبر مقهيين، موزعة على 50 كوباً و50 كيساً من حبوب القهوة، والخوانيج بإجمالي 150 كوباً وكيساً عبر مقهيين، موزعة على 100 كوب و50 كيساً.

وفي جميرا، يقدم مقهيان 100 كيس من حبوب القهوة، فيما يقدم مقهيان في ند الشبا 100 كوب مجانياً. ويشارك مقهى واحد في مردف بتقديم 50 كيساً، ومقهى واحد في كل من حتا والعوير والقوز والبرشاء، يقدم 50 كوباً في كل فريج.