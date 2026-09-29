6961 طلب توظيف على فرص الجهات الحكومية في «رؤية 2026» خلال اليوم الأول

-«دبي الطبية» و«تنمية الموارد البشرية» يتعاونان لإطلاق جائزة «الغاف»

-82 شاغراً في الدفاع المدني بدبي للعسكريين والمدنيين وأصحاب الهمم

دبي - سعيد الوشاحي ومريم الحمادي

واصل معرض «رؤية 2026» للتوظيف، في يومه الثاني، استقطاب الباحثين عن فرص مهنية، وسط إقبال لافت من طلبة المدارس والجامعات والخريجين والباحثين عن عمل، الذين تنقلوا بين أجنحة أكثر من 150 جهة مشاركة للتعرف إلى الشواغر والمسارات المهنية المتنوعة وإجراء المقابلات الوظيفية الفورية، في مشهد عكس تنوع الفرص واتساع الخيارات المتاحة أمام الكفاءات الوطنية، قبل أن يسدل المعرض الستار على فعالياته اليوم.

فرص حكومية

وفي قلب هذا الحضور، استقطبت منصة حكومة دبي، التي تجمع تحت مظلتها 34 جهة حكومية، الباحثين عن فرص في القطاع الحكومي، وأتاحت لهم التعرف مباشرة إلى مجالات العمل والشواغر والمسارات المهنية والتواصل مع الجهات المشاركة، فيما واصلت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تقديم برامج تجمع بين التوظيف والتأهيل وتنمية المهارات والتوجيه المهني.

وسجلت المنصة خلال اليوم الأول 6961 طلب توظيف مقدماً من مواطنين إماراتيين، فيما بلغ عدد المتقدمين 2111 متقدماً، إلى جانب تسجيل 288 مرشحاً إماراتياً جديداً.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مؤشرات اليوم الأول تعكس إقبالاً لافتاً من الكفاءات الإماراتية واهتماماً متزايداً بالفرص التي توفرها الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير تجربة الباحث عن عمل وربط تطلعاته بالفرص والمسارات المهنية المتاحة.

وقال: «نريد أن تتحول مشاركة الباحث عن عمل في «رؤية» إلى خطوة حقيقية في مسيرته المهنية، تتيح له التعرف بصورة أوسع إلى الفرص المتاحة، والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية، واتخاذ خطوات أكثر وضوحاً نحو مستقبله المهني. وتمنحنا منصة حكومة دبي في الوقت ذاته فهماً أوسع لتطلعات المواهب الوطنية، بما يساعدنا على تطوير مبادرات ومسارات أكثر ارتباطاً باحتياجاتها ومتطلبات الجهات الحكومية، وتعزيز جاهزية الكفاءات الإماراتية للمستقبل».

وشملت فعاليات المنصة مجالات مهنية متنوعة، من بينها محاضرة «مسارات متعددة في عالم الآثار»، التي قدمتها زينب سالمين من إدارة الآثار بقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي، واستعرضت خلالها التخصصات المرتبطة بالقطاع ودور تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والافتراضي والذكاء الاصطناعي في فتح مسارات مهنية تجمع بين المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.

82 شاغراً

وعززت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي حضورها في «رؤية 2026» بطرح 82 شاغراً وظيفياً للعسكريين والمدنيين، إلى جانب فرص مخصصة لأصحاب الهمم، مع التركيز على مواءمة الفرص مع قدرات الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم وربط التوظيف بالتدريب والتطوير والتمكين المهني.

وضمن مشاركتها، عينت القيادة المواطن محمد شهاب أيوب، من أصحاب الهمم، في وظيفة إداري أول بإدارة الخدمات اللوجستية، بعد اجتيازه المقابلة الوظيفية واستيفائه متطلبات وشروط الوظيفة، على أن تعمل على دعمه وتطوير مهاراته وقدراته المهنية.

وقال اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي: «نؤمن بأن تمكين أصحاب الهمم يبدأ بإتاحة الفرصة الحقيقية أمامهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة العمل والإنجاز، وتوظيف الكفاءات الوطنية من أصحاب الهمم يأتي امتداداً لنهجنا في الاستثمار في الإنسان والمواهب، وتوفير بيئة عمل دامجة ومحفزة تتيح لكل موظف توظيف قدراته وتطوير مهاراته وتحقيق طموحاته المهنية».

واستعرضت القيادة نماذج لموظفين بدأت رحلتهم المهنية من المعرض في دوراته السابقة، من بينهم عائشة المطيوعي، إحدى الكفاءات الإماراتية من أصحاب الهمم، التي استقطبتها القيادة خلال «رؤية 2025» للعمل بوظيفة إداري تنفيذي في مركز حتا، قبل أن تدعم تطوير مهاراتها واستكمال دراستها الجامعية، بالتوازي مع تحقيقها إنجازات رياضية محلية وعالمية.

كما بدأت ريم الثلاثي رحلتها مع الدفاع المدني من «رؤية 2024»، قبل أن تتطور مسيرتها لتصبح محاضرة توعية، وتسهم في إيصال رسائل الوقاية والسلامة إلى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع تطوير مهاراتها في الإلقاء والتواصل ومواصلة دراستها للماجستير في التميز المؤسسي.

تقنية وفرص تخصصية

وضمن مشاركتها في المعرض، استعانت هيئة كهرباء ومياه دبي بروبوت تفاعلي لتعريف الشباب الإماراتي بالفرص الوظيفية المتاحة وإرشادهم إلى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم والبرامج التي يرغبون في الالتحاق بها، بما يقدم تجربة تفاعلية للتواصل مع الباحثين عن عمل والتعريف بالفرص المهنية.

وشاركت هيئة دبي للطيران المدني للتعريف بالفرص والمسارات المهنية في قطاع الطيران، واستعراض مجالات العمل المتاحة أمام الكفاءات الوطنية، إلى جانب إبراز جهودها في تطوير رأس المال البشري وتأهيل الكوادر للعمل في المجالات الحيوية للقطاع.

وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام الهيئة، إن الكفاءات الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تطور قطاع الطيران، مشيراً إلى حرص الهيئة على التواصل مع المواهب الوطنية والتعريف بالفرص المهنية التي توفرها، بما يسهم في تمكين الكفاءات واستقطاب المواهب القادرة على مواصلة الابتكار والتميز في القطاع.

وركزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على استقطاب الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف التخصصية وذات الأولوية، واستقبلت السير الذاتية للباحثين عن عمل والخريجين وأصحاب الخبرات لدراستها وفق احتياجات المؤسسة الحالية والمستقبلية.

وقال أحمد عيسى الكندري، مدير إدارة الخدمات المساندة في المؤسسة، إن المشاركة أتاحت التواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية والتعرف إلى الخبرات والمهارات المتاحة في سوق العمل، إلى جانب بناء قاعدة من المواهب المؤهلة لتلبية الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية.

شراكة «الغاف»

وعلى هامش المعرض، وقعت سلطة مدينة دبي الطبية ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي شراكة استراتيجية لإطلاق «الغاف: جائزة سلطة مدينة دبي الطبية للتميز في تمكين الكوادر الإماراتية»، لتكريم المبادرات والممارسات التي تسهم في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها ودعم تقدمها المهني واستبقائها ضمن منظومة مدينة دبي الطبية.

وتجمع الشراكة بين دور سلطة مدينة دبي الطبية في تنمية الأعمال وتأهيل وتطوير الكوادر الفنية الإماراتية في المجالات المرتبطة باختصاصاتها، وخبرة مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي في تنمية الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص.

وتستمد الجائزة اسمها من شجرة الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، بما يعكس تركيزها على الاستثمار المستدام في الكفاءات ودعم نموها على المدى الطويل، ومن المقرر فتح باب التقديم للدورة الأولى خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل معايير الأهلية والتقييم وآلية المشاركة.