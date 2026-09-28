قطارات الاتحاد تنطلق من دبي بعد غد 6:16 صباحاً





29 درهماً من دبي إلى الفجيرة و39 إلى أبوظبي

تنطلق بعد غدٍ أولى رحلات «قطار الركاب» بين دبي وأبوظبي، حيث تغادر الرحلة الافتتاحية من محطة دبي عند الساعة 6:16 صباحاً، على أن تصل إلى محطة أبوظبي في تمام الساعة 7:18 صباحاً، لتستغرق الرحلة نحو 64 دقيقة.

وتبدأ أسعار تذاكر الدرجة المريحة من 39 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً للاستفادة من خيار تعديل الحجز، أو 60 درهماً للحصول على خياري تعديل الحجز واسترداد قيمة التذكرة، كما توفر هذه الفئة خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» ومصدر طاقة خاصاً عند كل مقعد.

وأما الدرجة المميزة فتبدأ أسعارها من 109 دراهم، وتمنح المسافرين مزايا إضافية تشمل مقاعد أكثر اتساعاً، ومساحة أكبر للأرجل، إلى جانب مرطبات مجانية. ويمكن للمسافر إضافة 20 درهماً مقابل خيار تعديل الحجز، أو 90 درهماً للاستفادة من خياري تعديل الحجز واسترداد قيمة التذكرة.

وتبدأ قيمة تذاكر الدرجة المريحة من دبي إلى الفجيرة من 29 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً للاستفادة من خيار تعديل الحجز، أو 70 درهماً للحصول على خياري تعديل الحجز واسترداد قيمة التذكرة. ويشكّل قطار الركاب نقلة نوعية في قطاع النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، كونه سيسهم في توسيع خيارات النقل المتاحة، وتوفير خيار حديث وموثوق لتنقّل الأفراد بين إمارات الدولة، سواء لأغراض العمل، أو زيارة العائلة، أو الترفيه، أو حتى لإنجاز المهام اليومية، ما يدعم منظومة النقل القائمة ويتكامل معها.

ويحقق المشروع اختصاراً قياسياً في زمن الرحلات مقارنة بالسيارات خارج أوقات الذروة، حيث تستغرق الرحلة من أبوظبي – الفجيرة 105 دقائق بالقطار بدلاً من ساعتين ونصف الساعة بالسيارة، وذلك بفضل الاختصار القياسي عبر الأنفاق الجبلية، في الوقت الذي تصل فيه زمن الرحلة من أبوظبي إلى الرويس إلى 70 دقيقة.

ويتسع كل قطار لما يصل إلى 400 راكب، ويضم درجات سفر متنوعة، ما يجعل الرحلة تجربة ممتعة تُمكّن الموظفين من إنجاز أعمالهم أو الاسترخاء، ما يدعم هذا الإنجاز أسلوب حياة يسمح بالعيش في إمارة والعمل في أخرى. ومع استهداف نقل 10 ملايين راكب سنوياً، ستتحول المحطات الـ 11 إلى مراكز جذب استثماري، عقاري وسياحي.

ويأتي بدء تشغيل خدمات قطار الركاب بعد أقل من 5 سنوات على إعلان دولة الإمارات رؤيتها لتطوير البرنامج الوطني للسكك الحديدية، والذي تضمن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن «مشاريع الخمسين» في ديسمبر عام 2021. وتم إطلاق خدمات قطار الركاب على مراحل، بدءاً بتشغيل تمهيدي بين أبوظبي والفجيرة تم تنفيذه في 30 يونيو 2026 الماضي، يليه افتتاح محطة دبي بعد غد 30 سبتمبر 2026، ومحطات الظفرة في 30 ديسمبر 2026، ومحطة الشارقة في 30 مارس 2027.

تجربة

وتم تصميم قطار الركاب ليواكب متطلبات الحياة اليومية، فمنذ لحظة الوصول إلى المحطة، تبرز معايير الراحة وسهولة الاستخدام، بما يضمن تجربة تنقّل موثوقة وسلسة، حيث صُمّمت المحطات لضمان سهولة التنقّل، مع توفير، لافتات إرشادية واضحة يسهل تتبعها، ومناطق انتظار مريحة، وكوادر متواجدة باستمرار لتقديم الدعم والمساعدة.

وعلى متن القطارات، صُمّمت التجربة لتمكين الركاب من استثمار وقتهم بشكل أفضل من خلال مقاعد مخصصة لكل راكب، ومساحة مريحة للساقين، وخدمة واي فاي ومنافذ طاقة متوفرة عند كل مقعد.

وتُعدّ السلامة الركيزة الأساسية لخدمة قطارات الركاب، حيث تُصنَّف قطارات الركاب عالمياً ضمن أكثر وسائل النقل أماناً، وقد كرّست قطارات الاتحاد هذا المبدأ في جميع عناصر شبكة قطارات الركاب، ويشمل ذلك البنية التحتية، وأنظمة التحكم، وتأهيل الكوادر، ومعايير التشغيل، حيث تُعدّ السلامة أولوية لا تقبل المساومة.

كما تستند خدمات الركاب إلى ثقافة السلامة والانضباط المؤسسي ذاتها المعتمدة في عمليات الشحن، وهو ما يرسخ أحد أهم الركائز الاستراتيجية التي تعمل بها قطارات الاتحاد، وهي أن السلامة تبقى الاعتبار الأسمى دائماً.