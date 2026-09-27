القرية العالمية تُزيح ديزني من على عرشها.. دبي تعيد رسم خريطة مدن الملاهي

تفوقت «القرية العالمية» في دبي على «المملكة السحرية» التابعة لشركة ديزني في أورلاندو من حيث متوسط عدد الزوار يوميا، وفقاً لتقرير مقارن أعدته صحيفة "فورتشن".

وتستعد القرية العالمية لفتح أبوابها للجماهير مجدداً بحلة جديدة منتصف أكتوبر المقبل، ورغم أن القرية العالمية تعمل لنحو 60% فقط من أيام العام، فإن عدد زوارها السنوي يتجاوز أعداد زوار عدد من المتنزهات المدرجة في قائمة TEA المنوطة بتصنيف المدن الترفيهية، بينها «ديزني أنيمال كينغدوم» و«هونغ كونغ ديزني لاند» و«يونيفرسال ستوديوز فلوريدا» و«يونيفرسال ستوديوز هوليوود».

وخلال العقود الثلاثة الماضية، زار القرية العالمية في دبي أكثر من 100 مليون شخص، وبلغ عدد الزوار 10 ملايين في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 10.5 ملايين في 2025 .

ووفقاً لبيانات «جمعية الترفيه ذات الطابع» (TEA) استقبلت القرية العالمية 10 ملايين زائر خلال 202 يوم فقط، بمتوسط بلغ 49,505 زوار يومياً، مقارنة بمتوسط 48,732 زائرًا يوميًا لـ«المملكة السحرية» في عام 2024.

وحققت القرية العالمية متوسطاً يومياً أعلى، رغم أنها لا تفتح خلال أشهر الصيف في دبي. كما أن ساعات تشغيلها المعتادة أقصر بنحو 38% من ساعات تشغيل «المملكة السحرية»، ما يجعل متوسط عدد الزوار لكل ساعة تشغيل أعلى بنحو 33%.

ورغم أرقام زيارات القرية العالمية بدبي، فإن «المملكة السحرية» التابعة لديزني لا تزال تتصدر تصنيف TEA الرسمي، لأن الجمعية لا تدرج «القرية العالمية» ضمن فئة مدن الملاهي التقليدية.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "Fortune" فإن ديزني تتفوق بفارق كبير عند احتساب إجمالي زوار جميع متنزهاتها عالمياً في وقت لا تمتلك القرية العالمية فروعاً خارج دبي، إذ استقبلت متنزهات ديزني الـ14 في أربع دول 145.2 مليون زائر خلال عام 2024. وكانت «المملكة السحرية» في فلوريدا الأكثر زيارة بينها، بمتوسط يومي بلغ 48,732 زائراً.

لماذا لا تظهر في قائمة TEA؟

وبحسب تحليل Fortune، كان من الممكن أن تحتل القرية العالمية المركز الـ12 عالمياً في قائمة TEA لو أُدرجت ضمن التصنيف، لكنها لا تظهر فيها أصلًا.

وقال إدوارد شو، المدير في شركة «Entertainment + Culture Advisors»، وهي شركة الاستشارات المرتبطة ببيانات TEA، إن القرية العالمية معروفة لديهم، وإنهم تابعوا تطورها وأداءها على مدى سنوات.

وأوضح أن القرية تطورت تدريجيا وأصبحت أكثر ديمومة، فيما امتد موسم تشغيلها من شهرين أو ثلاثة أشهر إلى نحو سبعة أشهر حالياً.

وقال شو إن القرية العالمية وفقاً للتصنيف أقرب إلى مهرجان أو معرض متعدد الثقافات يضم ألعابًا ترفيهية، وليس مدينة ملاهٍ بالمعنى التقليدي، وهو الأمر الذي لا يجعلها تدخل التصنيف وفقاً لشروطه الحالية، التي تصنف مدن الملاهي.

من جانبه، قال فيل تايلور، المدير الإداري لشركة «Team Leisure Consulting»، إن تطور «القرية العالمية» على مدى السنوات الماضية جعل اسمها يتردد بصورة متزايدة ضمن فئة مدن الملاهي.

وأضاف أن القرية العالمية أصبحت من الوجهات الترفيهية ذات الأداء القوي عالميًا، معتبرًا أنها تستحق الإدراج في قوائم TEA.

في المقابل، قال شو إن المؤسسة تراجع باستمرار شروط تصنيفاتها والمنشآت التي تستحق الإدراج، وستواصل مراجعة وضع القرية العالمية خلال السنوات المقبلة، لتنال ما تستحقه.