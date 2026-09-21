محمد بن سلمان يعزي محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد آل مكتوم

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال ولي العهد السعودي: "تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".