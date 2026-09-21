ضاحي خلفان: أحمد بن راشد.. ترجل عن صهوة العطاء





نعى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقال معاليه: «نودع قامة وطنية شامخة، ورمزاً من رموز العمل الوطني المخلصين، الذي طوى برحيله صفحة عطرة حافلة بالبذل والتفاني في خدمة الوطن عبر محطات فارقة ومجالات متعددة».

وأضاف معاليه: «لقد كان الراحل الكبير شخصية بارزة ومتميزة في مسيرتها، جمعت بين الانضباط العسكري الرفيع، والرؤية الثاقبة، والريادة الرياضية الواسعة، فقد نشأ على حب الوطن وتشرب مبادئ القيادة والفروسية، متسلحاً بعلوم العسكرية حين تخرج في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية العريقة «ساندهيرست»، ليتحمل بكل أمانة وإخلاص مسؤولية العمل في القيادة العسكرية للمنطقة الوسطى في دبي، متولياً قيادتها بكفاءة واقتدار جعلت منه قدوة في الجندية والولاء». وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن مسيرة الفقيد لم تقتصر على الميدان العسكري، بل امتدت إسهاماته الجليلة لتشمل القطاعات الأمنية والاقتصادية والرياضية بحنكة وحكمة كبيرتين.

وتابع معاليه: «تشرفت بالعمل إلى جواره وعهدنا فيه دائماً الإخلاص والحرص الدائم على أمن واستقرار دبي ورفعتها، حيث شغل بكل كفاءة منصب نائب رئيس شرطة دبي والأمن العام، تاركاً بصمات واضحة ودائمة في مسيرة العمل الأمني وتطويره، وعلى الصعيد الرياضي، كان للفقيد حضور فاعل وقيادي بارز، لا سيما ترؤسه لنادي الوصل، حيث أسهم برؤيته ودعمه في مسيرة النادي وترسيخ مكانته الرياضية، إلى جانب حضوره المؤثر في مختلف المواقع الاقتصادية والاجتماعية التي تولاها خلال مسيرته الحافلة بالنجاحات».

واختتم معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: «إننا إذ نستذكر اليوم مناقب الفقيد الغالي ومآثره الوطنية الخالدة، لنبكي فيه الأخ الوفي والقائد المخلص والرفيق الذي أفنى عمره في خدمة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهمنا جميعاً وآل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».



