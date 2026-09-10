«قصات الشعر الغريبة» ممنوعة في المدارس ومهلة 7 أيام للطلبة

منحت مدارس طلبتها مهلة تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل لتعديل قصات الشعر الغريبة وغير اللائقة وتصحيح المظهر الشخصي، قبل البدء في تسجيل المخالفات بحق غير الملتزمين وتطبيق الإجراءات الواردة في لائحة السلوك، مؤكدة لأولياء الأمور أن فترة التنبيه الحالية تستهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتصحيح أوضاعهم قبل الانتقال إلى مرحلة الإجراءات النظامية. وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور بضرورة التأكد من التزام أبنائهم بالتعليمات المتعلقة بالمظهر والشعر، مشددة على منع قصات الشعر الغريبة أو غير اللائقة داخل المدرسة، واستخدام مواد التصفيف بصورة غير مناسبة، فضلاً عن إطالة الشعر أو تركه عشوائياً، باعتبار المظهر المدرسي جزءاً من منظومة الانضباط والسلوك التي يتعين على الطالب الالتزام بها.

قصات مرفوضة

وحددت مدارس مجموعة من المظاهر غير المسموح بها، تتصدرها قصات الشعر الغريبة وغير اللائقة، إلى جانب استخدام مواد تصفيف الشعر، وإطالته أو تركه بصورة عشوائية، فيما اشترطت أن يكون الشعر قصيراً ونظيفاً ومرتباً بشكل مناسب، وأن يتناسق المظهر العام للطالب مع الزي المدرسي. وأكدت مدارس حكومية وخاصة، في تعميم وجهته إلى أولياء الأمور، أنه يُمنع منعاً باتاً اعتماد قصات الشعر الغريبة أو غير اللائقة للطلاب داخل المدرسة، موضحة أن ذلك يعد مخالفة صريحة للائحة السلوك المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تكثف فيه المدارس، مع الأسابيع الأولى من العام الدراسي، جهودها لترسيخ قواعد الانضباط وتعريف الطلبة بالأنظمة والتعليمات منذ البداية، تجنباً لتحول بعض الممارسات الفردية إلى سلوكيات متكررة يصعب التعامل معها لاحقاً.