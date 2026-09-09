تعرف على سر كفاءة الألواح الشمسية قبل تركيبها في منزلك؟

أصبحت الألواح الشمسية خيارًا جذابًا للراغبين في خفض فاتورة الكهرباء والاستفادة من الطاقة النظيفة، لكن تحقيق أعلى كفاءة لا يعتمد على نوع الألواح وحده، بل يتأثر أيضًا بمكان تركيبها واتجاهها وزاوية ميلها.

في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، تُعد الأسطح المواجهة للجنوب الخيار الأفضل عادةً لتركيب الألواح الشمسية، لأنها تتلقى أكبر قدر من أشعة الشمس على مدار ساعات النهار.

كما يمكن للأسطح المواجهة للجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي أن توفر إنتاجًا جيدًا، خصوصًا مع اختيار زاوية ميل مناسبة.

لكن الاتجاه ليس العامل الوحيد؛ إذ ينبغي الانتباه إلى الظلال الناتجة عن الأشجار أو المداخن أو الأجزاء البارزة من المبنى، لأنها قد تحجب أشعة الشمس وتقلل إنتاج الكهرباء.

أما في حالة عدم توفر سقف مواجه للجنوب لا يعني بالضرورة التخلي عن الطاقة الشمسية.

توزيع الانتاج

فالألواح التي تواجه الشرق أو الغرب يمكن أن تحقق إنتاجًا جيدًا أيضًا، وإن كان توزيع الإنتاج خلال اليوم مختلفًا.

وقد يتمتع الاتجاه الغربي بميزة في بعض الحالات، لأنه يسمح بإنتاج كمية أكبر من الكهرباء خلال فترة ما بعد الظهر والمساء، وهي ساعات قد يرتفع فيها استهلاك الكهرباء في المنزل.

لا يكفي اختيار الاتجاه المناسب، إذ تؤثر زاوية ميل الألواح أيضًا في كمية الطاقة التي يمكن إنتاجها.

وبشكل عام، يمكن أن توفر زاوية ميل تتراوح تقريبًا بين 15 و40 درجة نتائج جيدة في مناطق واسعة من الولايات المتحدة، لكن الزاوية المثالية تختلف حسب الموقع الجغرافي وتصميم المبنى والظروف المناخية.

وقد يكون من الأفضل أحيانًا استخدام زاوية مختلفة، فالزاوية المنخفضة قد تقلل تعرض الألواح للرياح، بينما تساعد الزاوية الأكثر انحدارًا على تساقط الثلوج بسهولة في المناطق الباردة.

ليس من الضروري أن تتجه جميع الألواح بالطريقة نفسها، لاسيما إذا كان سقف المنزل يتكون من أكثر من سطح، فقد يتم تركيب مجموعات من الألواح بزوايا أو اتجاهات مختلفة.

ويمكن لهذه المجموعات أن تعمل ضمن نظام واحد، لكن الأمر قد يتطلب معدات إضافية لضمان تشغيل الألواح بكفاءة.

أما إذا كان السقف غير مناسب بسبب الظلال أو الاتجاه أو المساحة المحدودة، فقد يكون النظام الأرضي خيارًا أفضل، إذ يمنح صاحب المنزل حرية أكبر في اختيار الموقع والزاوية والاتجاه.

ولا يعد أفضل اتجاه قاعدة واحدة تناسب كل منزل، ففي النصف الشمالي، يظل الاتجاه الجنوبي الخيار المثالي غالبًا، لكن الأسطح الشرقية أو الغربية قد تكون فعالة أيضًا إذا كان تصميم المنزل واستهلاكه للكهرباء يدعمان ذلك.

وفي النهاية، فإن اختيار الموقع والاتجاه والزاوية المناسبة قبل تركيب الألواح قد يكون عاملًا حاسمًا في تعظيم إنتاج الكهرباء والاستفادة من الاستثمار في الطاقة الشمسية لسنوات طويلة.